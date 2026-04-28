В Черкасской области СБУ задержала студента, который наводил российские ракеты
СБУ провела успешную операцию по задержанию в Черкасской области. Правоохранители разоблачили студента, который помогал оккупантам и наводил удары по энергетической инфраструктуре.
Россияне завербовали местного студента, который хотел найти "легкие" деньги в интернете. Об этом сообщили в СБУ.
Смотрите также Корректировал удары по Краматорску и поджег технику ВСУ: СБУ задержала российского агента
Как СБУ задержала агента Кремля?
Злоумышленник во время прогулки фотографировал энергетические объекты и собирал все данные об инфраструктуре. Впоследствии он должен был подготовить "отчет" для российского куратора.
Правоохранители задержали злоумышленника в общежитии, еще в начале его "работы", когда тот пытался отправить оккупантам доклад по объектам.
Во время обысков у российского агента изъяли телефон и компьютер со всеми доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи сообщили шпиону о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Вниманию! Президент Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, уволив Артема Бондаренко и назначив на его место Артема Борисевича. На должность начальника управления СБУ в Херсонской области назначен Владимир Ваврух, а в Харьковской области – Дениса Лутия.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
В Кировоградской и Одесской областях правоохранители разоблачили школьников, завербованных российскими спецслужбами. Они готовили теракты в своих учебных заведениях, 15-летнему ученику уже сообщили о подозрении.
СБУ предотвратила заказное убийство в Одессе, задержав агента ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения ССО ВСУ.
На Полтавщине СБУ разоблачила 17-летнего агента России, который планировал два взрыва в Кременчуге. Подозреваемого задержали после закладки взрывчатки.