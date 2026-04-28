В Черкасской области СБУ задержала студента, который наводил российские ракеты

СБУ провела успешную операцию по задержанию в Черкасской области. Правоохранители разоблачили студента, который помогал оккупантам и наводил удары по энергетической инфраструктуре.

Россияне завербовали местного студента, который хотел найти "легкие" деньги в интернете. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала агента Кремля?

Злоумышленник во время прогулки фотографировал энергетические объекты и собирал все данные об инфраструктуре. Впоследствии он должен был подготовить "отчет" для российского куратора.

Правоохранители задержали злоумышленника в общежитии, еще в начале его "работы", когда тот пытался отправить оккупантам доклад по объектам.

Во время обысков у российского агента изъяли телефон и компьютер со всеми доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили шпиону о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вниманию! Президент Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, уволив Артема Бондаренко и назначив на его место Артема Борисевича. На должность начальника управления СБУ в Херсонской области назначен Владимир Ваврух, а в Харьковской области – Дениса Лутия.

