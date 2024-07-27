Базируются "тушки", которыми Россия атакует Украину: что известно об аэродроме "Дягилево"

В Рязанской области России сегодня ночью, 27 июля, гремели взрывы. Россияне сообщали о работе ПВО по беспилотникам в районе НПЗ и возле военного аэродрома "Дягилево", где расположены бомбардировщики Ту-22М3

Рассказываем, что известно об аэродроме и какие самолеты там могли находиться на момент атаки.

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Базируются "тушки", которыми атакуют Украину

На аэродроме Дягилево в Рязани дислоцируется 43 Центр боевого применения и переобучения летного состава: там стоят бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и заправщик Ил-78.



На аэродроме "Дягилево" базируются "тушки" / Фото из википедии

Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Носитель крылатых ракет, в том числе и Х-101.

Ту-22М3 – советский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик 1993 года, однако до сих пор эксплуатируется армией России. Это один из самых засекреченных проектов СССР.

Рядом с авиабазой расположен 360-й Авиационный ремонтный завод.

Где расположен город Дягилево

Ранее телеграмм-каналы сообщали, что три бомбардировщика Ту-22 сели на Дягилево после последнего вылета 25 июля.



Аэродром на карте / Скриншот Google Maps

Добавим, что расстояние от Рязани до границы с Украиной составляет около 700 километров.

Минобороны России утверждает, что во время сегодняшней их ПВО якобы "уничтожило" 7 украинских дронов над территорией Рязанской области. Губернатор Рязани Павел Малков сообщил, что "пострадавших и материального ущерба нет".