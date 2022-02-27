Российский "Аэрофлот" с 28 февраля прекращает полеты в Европу

ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Теперь стало известно, что авиакомпания РФ "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает полеты в Европу.

Первая российская авиакомпания объявила об отмене всех рейсов в Европу.

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Свое решение авиаперевозчик объяснил решением ряда государств закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Они не могут приземлиться, взлететь или летать над территорией ЕС.

Какие страны закрыли небо для России

Литва,

Германия,

Ирландия,

Словения,

Финляндия,

Великобритания,

Польша,

Болгария,

Чехия,

Эстония,

Румыния,

Исландия,

Бельгия,

Нидерланды,

Италия

Северная Македония,

Молдова,

Латвия.