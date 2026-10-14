Два спутника теряют высоту: эксперт объяснил, в каком состоянии сейчас российский аналог Starlink

СМИ сообщали, что два спутника российского аналога Starlink под названием "Рассвет" уже теряют высоту. Это хорошие новости, но враг все же пытается увеличить свою группировку спутников.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по вооружению Defence Express, военнослужащий Иван Киричевский. По его словам, фактически у россиян уже есть несколько альтернатив Starlink. "Рассвет" – это наиболее известный проект.

В каком состоянии находится российский аналог Starlink?

Как подчеркнул Киричевский, есть и менее известные проекты. Например, 5 аппаратов проекта "Ямал" от российского "Газпрома". Именно они, по "интересному стечению обстоятельств", покрывают временно оккупированную территорию Украины.

Есть вопросы относительно качества аппаратов. Илон Маск со Starlink смог решить две взаимно противоположные задачи. Речь идет о массовости. Они изготовили достаточно спутников, чтобы Интернет был доступен на любой территории планеты. Кроме того, у них не падает столько спутников в процентном соотношении, как это происходит с российскими аппаратами,

– отметил Киричевский.

Несмотря на это, пока не стоит утверждать, что россияне не смогут развернуть аналог своего Starlink. К сожалению, у них есть определенные успехи. Например, у России есть специализированная версия разведывательно-ударного дрона "Орион", который запускает "Бандероли". Ими уже управляют через спутники.

Сам по себе факт, что у россиян есть дроны со спутниковым управлением, – неприятен. Но сказать, что россияне смогут повторить успех SpaceX, не приходится.

Обратите внимание! Западные СМИ сообщали, что два спутника "Рассвет", которые Россия запустила на орбиту в июле 2026 года, начинают терять высоту. Если это продолжится, то они сгорят в атмосфере.

Эксперт рассказал, в каком состоянии находится российский аналог Starlink: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что 14 октября начали поступать сообщения о том, что в Украине ограничили работу Starlink. При движении со скоростью более 160 километров в час связь начинает пропадать. Это уже сорвало несколько важных миссий. Об этом, в частности, сообщил экс-советник министра обороны Сергей Стерненко. Также информацию подтвердил советник президента по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов "Флеш".