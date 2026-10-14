Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з озброєння Defence Express, військовослужбовець Іван Киричевський. За його словами, фактично росіяни вже мають кілька альтернатив Starlink. "Рассвет" – це найбільш публічний проєкт.

В якому стані аналог російського Starlink?

Як наголосив Киричевський, є менш публічні проєкти. До прикладу, 5 апаратів проєкту "Ямал" від російського "Газпрому". Саме вони за "цікавим збігом" перекривають тимчасово окуповану територію України.

Є питання щодо якості апаратів. Ілон Маск зі Starlink зміг вирішити два взаємно протилежні завдання. Йдеться про масовість. Вони виготовили достатньо супутників, щоб Інтернет був на будь-які території планети. Також у них не падає настільки багато супутників у відсотковому співвідношенні, як це відбувається з російськими апаратами,

– зазначив Киричевський.

Попри це, поки не варто стверджувати, що росіяни не зможуть розгорнути аналог свого Starlink. На жаль, у них є певні успіхи. До прикладу, Росія має спеціалізовану версію розвідувально-ударного дрона "Оріон", який запускає "Бандеролі". Їх ведуть вже під супутниковим управлінням.

Сам по собі факт, що в росіян є дрони з супутниковим управлінням – неприємний. Але сказати, що росіяни зможуть повторити успіх SpaceX не доводиться.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ повідомляли, що два супутники "Рассвет", які Росія запустила на орбіту в липні 2026 року, починають втрачати висоту. Якщо це продовжиться, то вони згорять в атмосфері.

Експерт розповів, в якому стані російський аналог Starlink: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 14 жовтня почали надходити повідомлення, що в Україні обмежили роботу Starlink. Під час руху зі швидкістю в понад 160 кілометрів на годину зв'язок починає зникати. Це вже зірвало кілька важливих місій. Про це, зокрема, повідомив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко. Також інформацію підтвердив радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов "Флеш".