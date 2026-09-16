Массовый отток в Китай: более 3800 российских компаний изменили регистрацию из-за затруднения, – СВР

Компании из приграничных регионов России массово переносят свою деятельность в Китай из-за высокого налогового давления и нехватки кадров. На территории КНР уже работают более 3800 предприятий с российскими корнями, что приводит к упадку отдельных отраслей в России.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Почему российские компании уходят в Китай?

Основными факторами бегства предприятий "за реку" стали высокое фискальное давление, дефицит рабочей силы и общая непредсказуемость внутренней и внешней политики Кремля.

В настоящее время на территории КНР функционируют более 3800 организаций с российским участием, среди которых преобладают импортеры, производители электроники, оборудования, товаров широкого потребления и представители легкой промышленности. Пекин предлагает значительно более выгодные условия: НДС составляет 13% против 22% в России, для малого бизнеса ставка снижается до 3%, а также действуют кредиты под 3% годовых и государственные гранты.

Не выдержали экономической нагрузки даже те отрасли, которые являются важной составляющей российской пропагандистской машины, в частности книгопечатание и полиграфия. Из-за санкционного давления отечественным типографиям остро не хватает красок, лаков, специальных компонентов, а также современного оборудования и запчастей.

Все необходимые материалы в изобилии предлагает китайская сторона, поэтому высокотехнологичные заказы на современную полиграфию массово переходят в КНР. В результате Россия теряет собственные мощности и продолжает превращаться в сырьевой придаток.

За январь – июль 2026 года объем полиграфической деятельности в России составил лишь 92,8% от прошлогоднего уровня, а производство бумаги и бумажных изделий сократилось на 8%. Крупнейший игрок рынка, издательство "Просвещение", уже сократило объем заказов в отечественных типографиях на 25–30%.

В связи со сворачиванием производства в полиграфической отрасли России наблюдается сокращение штатной численности работников примерно на 30%. Отрасль теряет квалифицированные кадры и высокотехнологичные заказы.

Стоит отметить, что такие процессы свидетельствуют о дальнейшем ослаблении российской экономики и потере привлекательности для собственного капитала. Сохранение этой тенденции будет только усиливать экономическую зависимость Москвы от Пекина и ускорять разрушение внутреннего производственного потенциала.