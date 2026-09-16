Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Чому російські компанії тікають до Китаю?

Основними чинниками втечі підприємств "за річку" стали високий фіскальний тиск, дефіцит робочої сили та загальна непередбачуваність внутрішньої й зовнішньої політики Кремля.

Наразі на території КНР функціонують понад 3800 організацій із російською участю, серед яких переважають імпортери, виробники електроніки, обладнання, товарів споживання та представники легкої промисловості. Пекін пропонує значно вигідніші умови: ПДВ становить 13% проти 22% у Росії, для малого бізнесу ставка знижується до 3%, а також діють кредити під 3% річних і державні гранти.

Не витримали економічного навантаження навіть ті галузі, які є важливою складовою російської пропагандистської машини, зокрема книгодрукування та поліграфія. Через санкційний тиск вітчизняним типографіям гостро бракує фарб, лаків, спеціальних компонентів, а також сучасного обладнання й запчастин.

Усі необхідні матеріали вдосталь пропонує китайська сторона, тому високотехнологічні замовлення на сучасну поліграфію масово переходять до КНР. У результаті Росія втрачає власні потужності та продовжує перетворюватися на сировинний придаток.

За січень – липень 2026 року обсяг поліграфічної діяльності в Росії становив лише 92,8% від торішнього рівня, а виробництво паперу та паперових виробів скоротилося на 8%. Найбільший гравець ринку, видавництво "Просвєщєніє", вже зменшив обсяг замовлень у вітчизняних друкарень на 25 – 30%.

Через згортання виробництва в поліграфічній галузі Росії спостерігається скорочення штатної чисельності працівників приблизно на 30%. Галузь втрачає кваліфіковані кадри та високотехнологічні замовлення.

Варто зазначити, що такі процеси свідчать про подальше послаблення російської економіки та втрату привабливості для власного капіталу. Збереження цієї тенденції лише посилюватиме економічну залежність Москви від Пекіна та прискорюватиме руйнування внутрішнього виробничого потенціалу.