Дальше будет только хуже: когда российский бизнес почувствует проблемы из-за падения цен на нефть

Цены на нефть продолжают свое стремительное падение из-за новых тарифов, введенных США. Если цены будут еще снижаться, это приведет к серьезным проблемам в российской экономике.

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009), рассказал 24 Каналу о неутешительных перспективах экономики России, что скажется на всех слоях бизнеса. Также Эльвира Набиуллина, глава центробанка России, предостерегла, что результатом тарифной войны, начатой США, может стать замедление мировой торговли и глобальной экономики. Это, вероятно, приведет к снижению спроса на российские энергоресурсы.

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В бюджете России образовалась огромная "дыра"

Огрызко отметил, что вскоре могут обанкротиться представители второго или даже третьего эшелона в российской экономике.

Сейчас в российском бюджете образовалась огромная "дыра", которую нечем залатать. В течение декабря 2024 года и января и февраля 2025-го эта "дыра" составляет 6 триллионов рублей. За март она выросла еще примерно на 800 – 900 миллиардов рублей.

Россия может напечатать такое же количество пустых денег, и когда их выбросят в экономику, то цены полетят в гору. Глава центрального банка России Эльвира Набиуллина твердо стоит на том, что она пока не будет опускать ключевую ставку.

Это означает, что Россию ждет с одной стороны бешеная инфляция, а с другой – невозможность развития бизнеса, – предположил дипломат.

Первыми, по его мнению, упадут малые и средние предприятия. Уже сейчас в России говорят, что лучше продать все, что у тебя есть, положить деньги на депозит в банк, пока ставка высокая, и какое-то время продержаться. А дальше будет только хуже.

После этого наступит время для крупного бизнеса, потому что высшему – тому, что вокруг Владимира Путина, ничего не угрожает, он наоборот увеличивает свое состояние.

В то же время реальный сектор экономики который, дает результаты и на котором сейчас стоит Россия, начнет приближение своего конца,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Поэтому, добавил он, российскому бизнесу придется принимать решение: тонуть вместе с "Титаником", или пытаться сменить капитана на мостике, потому что если он останется, то все точно утонут.

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Отметим, что по мнению политического эксперта Андрея Городницкого, падение цен на нефть еще больше поставит Россию на колени. Россияне сейчас, когда цена стала ниже, чем 50 долларов, не могут зарабатывать средства на нефти, а работают себе в минус. Политический эксперт считает, что россияне должны закрывать все скважины, консервировать их, потому что если цена на нефть останется на таком уровне еще в течение месяца, то для Кремля это будет катастрофа.