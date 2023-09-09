Один из российских блоггеров и пропагандистов "засветил" в сети спутниковые фото позиций российской ПВО вблизи Москвы. Он считает, что для атаки на них не нужны БПЛА, ведь можно "просто опрокинуть через забор бутылку с коктейлем Молотова" с территории коттеджей, которыми застроили воинские части.

Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Землю воинских частей распродали

Блогер в своем телеграмм-канале посвятил большой пост тому, как российские генералы распродали под Москвой землю, которая должна принадлежать частям противовоздушной обороны страны-агрессоры.



Пропагандист показал ПВО вокруг Москвы / Фото со спутника

"Генералы, отвечавшие за безопасность неба над столичным регионом, распродавали земли оборонного значения под застройку", – написал пропагандист.

Он настаивает, что генералы российской армии еще в 2000-х устроили бизнес на территории воинских частей: один из них открыл мусорный полигон, куда были завезены мигранты из Средней Азии, другой сдал в аренду землю под башню мобильной связи. Остальные просто распродали территории, которые теперь застроены коттеджами.

Коттеджи расположены в 100 метрах от ракетных комплексов ПВО, их можно с балкона рассматривать. Дома и участки свободно продаются и сдаются в аренду. За последние годы там кто-нибудь мог поселиться. Здесь и FPV-дрон не нужен, бутылку с коктейлем Молотова можно легко через забор опрокинуть,

– высказал идею пропагандист.

Вокруг Москвы построено "целое кольцо ПВО"

Блогер убежден, что в 50 километрах от столицы разместили несколько позиционных районов для мобильных ЗРК. По его словам, их разместили в лесу, там, где и "должны распределяться ракетные установки".



Российский блоггер показал ракетные установки рядом с Москвой / Фото со спутника

"Места дислокации ПВО, создавались в 70-е годы и выглядят одинаково на спутниковых картах: три параллельных просека протяженностью в два километра, соединенные между собой перпендикулярными, километровыми. Две дорожки идут от центральной под углом 45 градусов", – пояснил он.

Очевидно, его так возмутила коррупция среди военного руководства, что он решил не церемониться с важными данными и просто поделиться ими в сети.

В России продали землю, закрепленную за ПВО