Один із російських блогерів і пропагандистів "засвітив" у мережі супутникові фото позицій російської ППО поблизу Москви. Він вважає, що для атаки на них не потрібні БпЛА, адже можна "просто перекинути через паркан пляшку з коктейлем Молотова" із території котеджів, якими забудували військові частини.
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Землю військових частин розпродали
Блогер у своєму телеграм-каналі присвятив великий пост тому, як російські генерали розпродали під Москвою землю, яка мала б належати частинам протиповітряної оборони країни-агресорки.
Пропагандист показав ППО навколо Москви / Фото із супутника
"Генерали, які відповідали за безпеку неба над столичним регіоном, розпродавали землі оборонного значення під забудову", – написав пропагандист.
Він наполягає, що генерали російської армії ще в 2000-х влаштували бізнес на території військових частин: один із них відкрив сміттєвий полігон, куди було завезено мігрантів із Середньої Азії, інший здав в оренду землю під вежу мобільного зв'язку. Решта ж просто розпродала території, які тепер забудовані котеджами.
Котеджі розташовані за 100 метрів від ракетних комплексів ППО, їх можна з балкона розглядати. Будинки та ділянки вільно продаються і здаються в оренду. За останні роки там будь-хто міг оселитися. Тут і FPV-дрон не потрібен, пляшку з коктейлем Молотова можна легко через паркан перекинути,
– висловив ідею пропагандист.
Навколо Москви побудовано "ціле кільце ППО"
Блогер переконаний, що за 50 кілометрів від столиці розмістили кілька позиційних районів для мобільних ЗРК. За його словами, їх розмістили в лісі, там, де й "повинні розподілятися ракетні установки".
Російський блогер показав ракетні установки поряд із Москвою / Фото з супутника
"Місця дислокації ППО, створювалися в 70-ті роки і виглядають однаково на супутникових картах: три паралельні просіки довжиною в два кілометри, з'єднані між собою перпендикулярними, кілометровими. Дві доріжки йдуть від центральної під кутом 45 градусів", – пояснив він.
Вочевидь, його настільки обурила корупція серед військового керівництва, що він вирішив не церемонитись із важливими даними та просто поділитися ними у мережі.
У Росії продали землю, що закріплена за ППО
- Колишнього командира ППО Москви, генерал – майора Костянтина Огієнка, заарештували. У Росії стверджують, що він отримав 30 мільйонів рублів хабаря,
- Російські правоохоронці встановили, що Огієнко разом з командиром 4 дивізії ППО Дмитром Біляцьким отримав першу частину хабаря у розмірі 500 тисяч рублів від організації "Надія". За даними російських ЗМІ, це була перша частина хабаря.
- Біляцький частково визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. Огієнко своєї провини не визнав. Ймовірно, мовиться про продаж ділянки у Підмосков'ї.