Один із російських блогерів і пропагандистів "засвітив" у мережі супутникові фото позицій російської ППО поблизу Москви. Він вважає, що для атаки на них не потрібні БпЛА, адже можна "просто перекинути через паркан пляшку з коктейлем Молотова" із території котеджів, якими забудували військові частини.

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Землю військових частин розпродали

Блогер у своєму телеграм-каналі присвятив великий пост тому, як російські генерали розпродали під Москвою землю, яка мала б належати частинам протиповітряної оборони країни-агресорки.



Пропагандист показав ППО навколо Москви / Фото із супутника

"Генерали, які відповідали за безпеку неба над столичним регіоном, розпродавали землі оборонного значення під забудову", – написав пропагандист.

Він наполягає, що генерали російської армії ще в 2000-х влаштували бізнес на території військових частин: один із них відкрив сміттєвий полігон, куди було завезено мігрантів із Середньої Азії, інший здав в оренду землю під вежу мобільного зв'язку. Решта ж просто розпродала території, які тепер забудовані котеджами.

Котеджі розташовані за 100 метрів від ракетних комплексів ППО, їх можна з балкона розглядати. Будинки та ділянки вільно продаються і здаються в оренду. За останні роки там будь-хто міг оселитися. Тут і FPV-дрон не потрібен, пляшку з коктейлем Молотова можна легко через паркан перекинути,

– висловив ідею пропагандист.

Навколо Москви побудовано "ціле кільце ППО"

Блогер переконаний, що за 50 кілометрів від столиці розмістили кілька позиційних районів для мобільних ЗРК. За його словами, їх розмістили в лісі, там, де й "повинні розподілятися ракетні установки".



Російський блогер показав ракетні установки поряд із Москвою / Фото з супутника

"Місця дислокації ППО, створювалися в 70-ті роки і виглядають однаково на супутникових картах: три паралельні просіки довжиною в два кілометри, з'єднані між собою перпендикулярними, кілометровими. Дві доріжки йдуть від центральної під кутом 45 градусів", – пояснив він.

Вочевидь, його настільки обурила корупція серед військового керівництва, що він вирішив не церемонитись із важливими даними та просто поділитися ними у мережі.

У Росії продали землю, що закріплена за ППО