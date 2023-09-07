Російські ЗМІ повідомляють, що колишнього командира ППО Москви, генерал – майора Костянтина Огієнка, заарештували. У Росії стверджують, що він отримав 30 мільйонів рублів хабаря, передає 24 Канал.

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Продав земельні ділянки ППО під забудову

Російські правоохоронці встановили, що у Огієнко разом з командиром 4 дивізії ППО Дмитром Біляцьким отримав першу частину хабаря у розмірі 500 тисяч рублів від організації "Надія". За даними російських ЗМІ, це була перша частина хабаря.

Хто такий Костянтин Огієнко Донедавна Огієнко командував 1 орденом Леніна армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, що захищає небо над столичним регіоном.



Із посади його звільнили у 2021 році.

Біляцький частково визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. Огієнко своєї провини не визнав.

Ймовірно, мовиться про продаж ділянки у Підмосков'ї.

Наразі СКР та міноборони перевіряють збереження земельних ділянок, які закріплені за армією ППО.

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