Російські ЗМІ повідомляють, що колишнього командира ППО Москви, генерал – майора Костянтина Огієнка, заарештували. У Росії стверджують, що він отримав 30 мільйонів рублів хабаря, передає 24 Канал.
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Продав земельні ділянки ППО під забудову
Російські правоохоронці встановили, що у Огієнко разом з командиром 4 дивізії ППО Дмитром Біляцьким отримав першу частину хабаря у розмірі 500 тисяч рублів від організації "Надія". За даними російських ЗМІ, це була перша частина хабаря.
Хто такий Костянтин ОгієнкоДонедавна Огієнко командував 1 орденом Леніна армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, що захищає небо над столичним регіоном.
Із посади його звільнили у 2021 році.
Біляцький частково визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. Огієнко своєї провини не визнав.
Ймовірно, мовиться про продаж ділянки у Підмосков'ї.
Наразі СКР та міноборони перевіряють збереження земельних ділянок, які закріплені за армією ППО.
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