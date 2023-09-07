Российские СМИ сообщают, что бывший командир ПВО Москвы, генерал – майор Константин Огиенко, был арестован. В России утверждают, что он получил 30 миллионов рублей взятки. 24 Канал.

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Продал земельные участки ПВО под застройку

Российские правоохранители установили, что у Огиенко вместе с командиром 4 дивизии ПВО Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей от организации "Надежда". По данным российских СМИ, это была первая часть взятки.

Кто такой Константин Огиенко До недавнего времени Огиенко командовал 1 орденом Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над столичным регионом.



С должности его уволили в 2021 году.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.

Вероятно, говорится о продаже участка в Подмосковье.

В настоящее время СКР и минобороны проверяют сохранение земельных участков, закрепленных за армией ПВО.

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