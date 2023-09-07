Российские СМИ сообщают, что бывший командир ПВО Москвы, генерал – майор Константин Огиенко, был арестован. В России утверждают, что он получил 30 миллионов рублей взятки. 24 Канал.
Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Продал земельные участки ПВО под застройку
Российские правоохранители установили, что у Огиенко вместе с командиром 4 дивизии ПВО Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей от организации "Надежда". По данным российских СМИ, это была первая часть взятки.
Кто такой Константин ОгиенкоДо недавнего времени Огиенко командовал 1 орденом Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над столичным регионом.
С должности его уволили в 2021 году.
Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.
Вероятно, говорится о продаже участка в Подмосковье.
В настоящее время СКР и минобороны проверяют сохранение земельных участков, закрепленных за армией ПВО.
Аресты, увольнения и смерти военного руководства в России: последние новости
- В России внезапно скончался бывший заместитель Сергея Шойгу Геннадий Жидко. Известно, что весной – летом 2022 года. командовал оккупантами, вторгшимися в Украину. Одной из причин внезапной смерти генерала называют его вероятное злоупотребление алкоголем. Но есть еще одна версия.
- Российского "генерала Армагеддона" сняли с руководящей должности. Сергей Суровикин был снят с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Его кресло занял Валерий Герасимов.
- После того, как Суровикин не появлялся на публике несколько месяцев сетью начало распространяться якобы "свежее" фото генерала Сергея Суровикина, задержанного через несколько часов после неудачного мятежа Евгения Пригожина.