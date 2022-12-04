"Чтобы взрывали танки": российский депутат хочет "мобилизовать" бездомных собак

В Орловской области депутат от КПРФ предлагает "мобилизовать" бездомных собак и отправить их на фронт. Мол, будут взрывать танки.

Такую идею подкинул депутат Виктор Макаров. Он известен своими "интересными" способами решения вопросов о бездомных животных. Безумного чиновника цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Одна идея "лучшая" другой

В местном совете депутаты собрались обсудить вопросы приюта для бездомных животных, ведь в России решили передать полномочия в этом вопросе именно местным властям. И здесь в процессе обсуждения Виктор Макаров предложил дрессировать бездомных собак для взрывания танков и отправлять на фронт.

Ранее этот же горе-депутат предлагал просто отправить всех бездомных собак из Орловской области в Китай. Теперь же хочет отправить в Украину.

К счастью для животных, среди коллег депутата-коммуниста не зафиксирован такой же уровень безумия, поэтому эту идею отвергли. И все же если такие предложения появляются и продуцируют их представители власти – вопросов возникает немало.

Украинские дипучреждения начали получать ужасные конверты

На прошлой неделе украинские дипломатические учреждения по всему миру начали получать угрозы в виде конвертов с окровавленными глазами животных . Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал исполнителей этих преступлений "опасно больными".

Глава МИД подчеркнул, что по этим инцидентам идет следствие, поэтому не стал однозначно утверждать, что это были действия конкретно российских спецслужб, однако не сомневается, что эти события связаны именно с Россией.