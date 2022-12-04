Голиков был депутатом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от КПРФ. Местная администрация подтвердила его гибель, пишет 24 канал.
Кстати Работал физруком и вроде бы "любил детей": в Украине ликвидировали оккупанта-добровольца
Депутат от КПРФ отправился на фронт добровольцем
По данным сельсовета, 37-летний Голиков погиб 27 ноября. При каких обстоятельствах ликвидировали российского оккупанта – не сообщается. Так же неизвестно, где именно воевал захватчик.
Известно, что он в мае 2022 года отправился добровольцем на войну в Украине. Голикова похоронят в Сургуте, у него остались жена и двое детей.
В то же время, от самого коммуниста не осталось ничего, кроме записи реестра о выборах и пустых профилей в соцсетях. Нет даже фотографий Голикова.
Сообщается, что это уже второй муниципальный депутат из Новосибирской области, погибший в Украине.
В начале ноября стало известно о смерти депутата Мамоновского сельсовета Дмитрия Шмакова (ЛДПР). В августе 2022 года он уехал на войну добровольцем.
Потери России приближаются к 100 тысячам
- В Кремле до сих пор не отказались от войны против Украины, хотя дают признаки, что уже не в состоянии бороться с украинскими воинами. Москва открыто говорит о переговорах с Украиной, однако в Киеве готовы к диалогу только после того, как российские военные покинут оккупированные территории.
- Россия напугана тем, что западные партнеры не отказались поддерживать Украину и публично говорят, что режим Путина должен упасть. Следовательно, Украине оказывают военную помощь, позволяющую отражать атаки врага и уничтожать личный состав оккупантов и технику.
- Утром 4 декабря Генштаб ВСУ традиционно отчитался о ситуации на фронте и потерях врага. Так от 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла 91 150 военных.
- Еще до нового 2023 года потери России могут достичь отметки в 100 тысяч. В среднем враг ежедневно теряет 300 – 500 солдат. Едва ли не самые большие потери оккупанты терпят под Бахмутом, который не могут захватить из-за сильного сопротивления ВСУ.