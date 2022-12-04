Голіков був депутатом Решетівської сільради Кочківського району Новосибірської області від КПРФ. Місцева адміністрація підтвердила його загибель, пише 24 канал.

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Депутат від КПРФ вирушив на фронт добровольцем

За даними сільради, 37-річний Голіков загинув 27 листопада. За яких обставин ліквідували російського окупанта – не повідомляється. Так само не відомо, де саме воював загарбник.

Відомо, що він у травні 2022 року вирушив добровольцем на війну в Україні. Голікова поховають у Сургуті, у нього залишилися дружина та двоє дітей.

Водночас від самого комуніста не залишилося нічого, крім запису реєстру про вибори та порожніх профілів у соцмережах. Немає навіть світлин Голікова.

Повідомляється, що це вже другий муніципальний депутат із Новосибірської області, який загинув в Україні.

На початку листопада стало відомо про смерть депутата Мамонівської сільради Дмітрій Шмакова (ЛДПР). У серпні 2022 року він поїхав на війну добровольцем.

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