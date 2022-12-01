Іраклі Комахідзе – журналіст-розслідувач – повідомив, що Гур'янов – народився в Оренбурзькій області. Вісім років навчав дітей у школі, а згодом працював вихователем у соціально-реабілітаційному центрі "Теремок". Там перебували неповнолітні.

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Окрім того, Гур'янов був дружинником. Міг би спокійно собі жити й працювати, але припхався в Україну вбивати дорослих та дітей. Однак в результаті сам поїде додому – у чорному пакеті.

Так буде з кожним окупантом, який прийде в Україну.

Загальні втрати ворога

Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 1 грудня Генштаб повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили вже 89 440 російських окупантів.

Також знищили:

танків – 2915 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 210 (+0) одиниць,

літаків – 280 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0) одиниці,

крилатих ракет – 531 (+0) одиниця,

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.

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