Российский диверсант планировал взорвать мост в Луганской области, но попался пограничникам
21 марта 2022 , 16:21Читати новину українською
В Луганской области пограничникам удалось задержать российского диверсанта. Он, скорее всего, хотел взорвать мост.
Поймали злоумышленника пограничники совместно с работниками СБУ. Чиновники обыскали место жительства диверсанта.
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Что нашли в его доме
- Большое количество взрывчатки.
- Бикфордный шнур.
- Патроны.
- Гранаты с маркировкой России.
Диверсант был передан Нацполиции.
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