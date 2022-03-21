Российский диверсант планировал взорвать мост в Луганской области, но попался пограничникам

21 марта 2022 , 16:21
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

В Луганской области пограничникам удалось задержать российского диверсанта. Он, скорее всего, хотел взорвать мост.

Поймали злоумышленника пограничники совместно с работниками СБУ. Чиновники обыскали место жительства диверсанта.

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Что нашли в его доме

  • Большое количество взрывчатки.
  • Бикфордный шнур.
  • Патроны.
  • Гранаты с маркировкой России.

Диверсант был передан Нацполиции.

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Автор: Тетяна Пасічник