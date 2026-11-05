"Еще два года Трампа – и России конец": Загородний о нефтяной войне США и Starlink

Тарас Загородний объяснил, почему считает Трампа опасным для экономики России, несмотря на его решение по поводу Starlink. Как провал дизельной сделки и результаты выборов в США могут изменить положение Кремля?

После промежуточных выборов в Конгресс США Дональд Трамп столкнулся с новыми политическими трудностями, а его попытка повлиять на цены на топливо с помощью российского дизельного топлива не принесла ожидаемого результата. В то же время в Кремле продолжают надеяться на договоренности с Вашингтоном, хотя американские энергетические компании все активнее вытесняют Россию с мировых рынков.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему считает Дональда Трампа одним из самых антироссийских президентов США, несмотря на его противоречивые решения в отношении Украины. Он также рассказал, как ограничения Starlink могут повлиять на репутацию американского оружия, почему Кремль рискует потерять нефтяные доходы и что может измениться после выборов в США.

Почему дизельное соглашение Трампа провалилось

Дональд Трамп ранее связывал проблемы с ценами на топливо с Украиной, а теперь заявил, что виноват Иран. Почему так изменилась его позиция?

Наверное, концепция изменилась. На самом деле он начал говорить об Иране еще примерно неделю назад, когда стало ясно, что история с российским дизелем не сработала.

Трамп рассчитывал, что само заявление о больших будущих поставках дизельного топлива повлияет на рынок и поможет снизить цены. Но этого не произошло. Цены не отреагировали так, как он надеялся.

После этого в американских СМИ развернулась активная критика. Причем соответствующую инициативу осуждали и республиканцы, и демократы.

Владимир Зеленский тоже активно выступал на американском телевидении. В частности, он говорил о роли Ирана в нынешней ситуации на топливном рынке, и это, как ни странно, очень не понравилось Трампу.

Примерно через неделю тема российского дизеля фактически исчезла из его публичных заявлений. Теперь он пытается объяснять американским избирателям, почему сохраняются высокие цены на бензин и дизельное топливо.

К тому же мы до сих пор не знаем, попадет ли этот российский дизель в Соединенные Штаты. Посмотрите, как танкеры меняют свои маршруты в Атлантическом океане. Я не исключаю, что россиянам в конечном итоге придется продавать это топливо где-то в Бразилии по значительно более низкой цене.

Трамп хотел быстрого результата, который можно было бы показать избирателям. Но вместо снижения цен получил новую политическую проблему, которую теперь вынужден объяснять.

Изменятся ли планы Кремля после выборов в США

Bloomberg сообщает, что после поражения республиканцев на выборах Кремль может усилить удары по Украине. В Москве якобы больше не верят, что Трамп заставит Киев согласиться на российские условия, поэтому Путин планирует затягивать войну и оказывать давление на Европу. Насколько это вероятно и что теперь изменится в политике США?

Bloomberg сообщил то, что и так было очевидно. Путин собирался продолжать войну независимо от результатов американских выборов.

Не имеет принципиального значения, контролируют ли республиканцы Конгресс или большинство в нем получили демократы. Российский диктатор не отказался бы от своих планов из-за изменения политической ситуации в Вашингтоне.

Пока Путин будет у власти, он будет пытаться вести войну. Другой сценарий возможен, если Украина доведет российскую экономику до такого состояния, когда у Кремля уже не будет ресурсов для продолжения войны.

И здесь я вижу проблему в нашем постоянном ожидании решений других государств. Мы все время спрашиваем, как изменится политика США, что будет делать Трамп, как будут вести себя демократы.

А нужно самим создавать условия, при которых американцам будет выгодно помогать Украине.

Сейчас для этого появляются довольно хорошие возможности. И отчасти их создал сам Трамп своими ошибками накануне выборов.

Первая ошибка – история с российским дизелем. Фактически американский президент пошел против интересов собственного нефтегазового комплекса.

Американские энергетические компании не заинтересованы в том, чтобы российская нефть и газ возвращались на международные рынки. Они сами стремятся занять эти рынки и продавать собственные энергоресурсы.

Интересы Украины здесь в значительной степени совпадают с интересами американских производителей. Когда мы наносим удары по российской нефтяной инфраструктуре, это ослабляет конкурента американских компаний.

Именно поэтому, на мой взгляд, в течение длительного времени администрация Трампа не создавала Украине серьезных препятствий для атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

А вторая ошибка оказалась еще более опасной для самих Соединенных Штатов. Речь идет об ограничении работы спутниковых систем, от которых зависели возможности украинских военных.

История со Starlink уже повлияла на восприятие американских технологий в мире. Теперь в Вашингтоне, по моим наблюдениям, пытаются переложить ответственность за эти решения друг на друга.

Я предполагаю, что политическое решение могло исходить от самого Трампа. Но ответственными за последствия, скорее всего, попытаются сделать Пита Хегсета и Илона Маска.

Причем Маск, кажется, уже понимает, в какой ситуации оказался. Его раздражение хорошо заметно по публикациям в соцсети X.

Но для Украины важнее всего даже не то, кого в Вашингтоне назовут виновным. Гораздо важнее, какие последствия эта история будет иметь для будущих решений США относительно военной помощи.

Как Starlink ударил по репутации американского оружия

Американские военные технологии пользуются спросом в мире не только благодаря своим характеристикам. Страны покупают их, потому что рассчитывают на стабильность поставок, долгосрочное обслуживание и выполнение договоренностей.

А теперь представьте ситуацию, когда государство приобрело американское оборудование, полностью интегрировало его в собственную систему обороны, а затем в определенный момент его работу ограничивают из-за политического решения.

Какие выводы после этого сделают европейские страны? Почему им покупать вооружение, если они не могут быть уверены, что завтра его использование не заблокируют?

Этот вопрос уже выходит за рамки украинско-американских отношений. Он касается репутации Соединенных Штатов как поставщика военных технологий.

Одним из главных товаров, которые Америка продает миру, является безопасность. И если возникают сомнения в том, что США способны гарантировать надежность собственных оборонных решений, это может повлиять на целые международные рынки.

Для Украины такая ситуация открывает определенные возможности. Мы должны активнее развивать собственное производство вооружения, применять собственные технологии и продолжать наносить удары по российской территории.

Когда американский военно-промышленный комплекс увидит, что Украина способна самостоятельно достигать результатов и побеждать при поддержке европейцев, отношение к нам начнет меняться.

Тогда американские производители будут заинтересованы присоединиться к этому процессу, а не оставаться в стороне. Ведь речь идет о будущих контрактах, репутации их вооружения и месте на мировом рынке.

Мы должны использовать такие обстоятельства в своих интересах, а не просто ждать, кто победит на очередных выборах в США.

Американцы прагматичны. Когда они видят, что та или иная сторона способна побеждать, им гораздо выгоднее поддержать ее.

И наша задача – сделать так, чтобы Соединенные Штаты все больше осознавали выгоду от поддержки Украины. Тогда у Вашингтона будет меньше возможностей уклоняться от выполнения договоренностей.

Почему Трамп может быть опаснее для России, чем Байден

Еще в сентябре российские пропагандисты открыто говорили, что Кремлю нужно помочь Трампу сохранить власть после выборов. Однако республиканцы потерпели серьезное поражение. Почему россияне так рассчитывали на американского президента?

Во-первых, Трамп остается президентом. Результаты выборов в Конгресс не означают, что он завтра покинет Белый дом.

А во-вторых, я считаю Дональда Трампа самым антироссийским президентом США за последние 35 лет.

И это может звучать неожиданно, особенно если смотреть на его публичные заявления или отдельные решения по Украине. Но нужно оценивать не только слова, но и то, как меняется мировая экономика.

Именно при Трампе американцы очень активно начали вытеснять Россию с международных рынков нефти и газа. Прежде всего это касается Европы.

Раньше Россия получала огромные доходы от поставок энергоресурсов европейским странам. Теперь значительную часть этого рынка занимают американские компании.

И для Кремля это гораздо более серьезная проблема, чем любые резкие высказывания Трампа.

Без больших нефтяных и газовых доходов России будет чрезвычайно сложно поддерживать свою экономику. А тем более финансировать затяжную войну.

На мой взгляд, Барак Обама и Джо Байден в этом вопросе были гораздо более удобными для россиян. Они делали ставку на "зеленую" энергетику и ограничивали развитие американской добычи нефти и газа.

Трамп же поддерживает расширение добычи. Американские компании увеличивают свое присутствие на международных рынках и вытесняют конкурентов.

Следующее большое направление – Индия. США могут усиливать давление на Нью-Дели, добиваясь сокращения закупок российских энергоресурсов.

Россияне надеются на договоренности с Трампом, но не учитывают, что его экономическая политика работает против их долгосрочных интересов.

Они говорят о каких-то успехах переговоров в Анкоридже, упоминают о возможных политических договоренностях. Однако что они способны предложить американцам?

Нефть? У США есть собственная нефть, и они сами хотят ее продавать. Газ? Американские компании уже активно поставляют его на международные рынки.

Поэтому разговоры о больших экономических уступках со стороны России не выглядят убедительными.

Кремлю, конечно, выгодна нестабильность в США. Российское руководство хочет, чтобы президент и Конгресс постоянно конфликтовали, тратили силы на внутренние споры и меньше занимались российской агрессией.

Но даже в таких условиях американские энергетические компании никуда не исчезают. Их интересы остаются прежними – осваивать новые рынки и получать прибыль.

На мой взгляд, еще два года Трампа – и это конец России навсегда. Он уже проделал значительную часть работы, вытеснив ее с европейского энергетического рынка.

Теперь вопрос заключается в том, насколько успешно США смогут действовать на других направлениях, прежде всего в Индии.

Я оцениваю долю Индии примерно в половину российского нефтяного экспорта. Если Кремль потеряет и этот рынок, финансовые последствия будут чрезвычайно серьезными.

У России может не остаться достаточно средств не только для продолжения войны, но и для поддержания собственной инфраструктуры.

И здесь интересы Украины и американского нефтегазового бизнеса совпадают. Украинские удары ослабляют российскую энергетическую отрасль, а американские компании получают возможность расширять свое присутствие на международных рынках.

Действительно ли Трамп действует в интересах Кремля

Но российские пропагандисты продолжают убеждать свою аудиторию, что Трамп на их стороне. Разве договоренности по российскому дизелю не дают им оснований так считать?

Я не согласен с таким подходом. И то, о чем я говорю, – не просто предположение: я опираюсь на конкретные экономические тенденции.

Посмотрите, что произошло с этой дизельной историей. Трамп пытался срочно снизить цены на топливо, поэтому и начал говорить о возможных поставках из России.

Но цены не снизились. Более того, эта инициатива вызвала критику внутри США, поскольку противоречила интересам американского нефтегазового комплекса.

Поэтому Трамп очень быстро перестал о ней упоминать.

Российская пропаганда берет отдельное заявление американского президента и представляет его как большую победу Кремля. Но если оценивать реальные экономические процессы, ситуация выглядит совсем иначе.

Американские компании уже значительно укрепили свои позиции в Европе. США также стремятся расширять влияние на энергетические рынки других регионов, в частности Бразилии.

Именно на эти процессы нужно обращать внимание, а не на то, как российские пропагандисты трактуют очередное заявление Трампа.

Были ли ограничения Starshield помощью России

Но как тогда оценивать прекращение передачи разведывательных данных Украине и ограничения Starshield? Разве такие решения администрации Трампа не помогали России?

Нужно помнить, что ограничения военной помощи Украине существовали и при предыдущих американских администрациях.

После Харьковской и Херсонской операций 2022 года, на мой взгляд, администрация Байдена пыталась сдерживать дальнейшее ослабление России. Мы сталкивались с ограничениями на поставки вооружения и разрешений на применение отдельных американских систем.

В частности, долгое время существовали ограничения на использование HIMARS для нанесения ударов по определенным российским целям, даже когда речь шла об украинских территориях.

Поэтому я не считаю, что противоречивые решения Трампа нужно рассматривать отдельно от всей предыдущей политики США в отношении России.

То есть вы считаете, что и предыдущие президенты США принимали решения, выгодные России?

Да. Соединенные Штаты в течение очень длительного времени были заинтересованы в сохранении России как большой державы.

Можно вспомнить даже американскую помощь России во время голода в конце XIX века. Позже Соединенные Штаты также помогали большевистскому государству.

Россия долгое время была для американцев важным элементом международной политики. И это влияло на решения различных администраций.

Вспомните 2014 год. Кто ограничивал поставки вооружения Украине после начала российской агрессии? Тогда у власти были Обама и Байден, а не Трамп.

Поэтому я не собираюсь оправдывать нынешнего американского президента. Но и не считаю правильным забывать о решениях его предшественников.

В то же время именно в администрации Трампа я вижу очень серьезное противоречие.

С одной стороны, она проводит экономическую политику, которая разрушает основу российских доходов. С другой – пытается сохранить возможности для договоренностей с Кремлем и не допустить его полного ослабления.

Но одновременно достичь обеих целей практически невозможно.

Чего России не хватает для продолжения войны

Если администрация Трампа одновременно ослабляет Россию экономически и пытается с ней договариваться, то чем это может закончиться для Кремля?

На мой взгляд, разрушением российской экономики. Американцы уже зашли так далеко в борьбе за энергетические рынки, что вернуть все на прежнее место будет чрезвычайно сложно.

Сейчас России нужны не заявления о дружбе и не разговоры о договоренностях в Анкоридже. Ей нужны деньги.

Я оцениваю ее потребность как минимум в 100 миллиардов долларов наличных средств, которые необходимо получить в ближайшее время, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию.

Но кто их ей даст? Китай не собирается просто так финансировать российскую экономику. Европа тем более не заинтересована в предоставлении Кремлю таких ресурсов.

Восстановление прежних объемов поставок нефти и газа в Европу также выглядит практически невозможным.

Даже если в Германии есть политики, выступающие за возвращение российских энергоресурсов, это еще не означает, что их планы можно реализовать.

Нужно учитывать позицию американских компаний, которые уже занимают этот рынок. А также позицию Украины, которая имеет собственные возможности влиять на российскую нефтяную инфраструктуру и маршруты поставок.

В Кремле, возможно, надеются, что Трамп поможет вернуть утраченные доходы. Но у американцев нет причин добровольно отказываться от рынков, которые они уже получили.

Отдельный вопрос – будущее больших российских энергетических компаний. Я считаю, что американские законодательные и санкционные механизмы могут затруднить продажу активов "Роснефти" и "Газпрома" китайским структурам.

Ведь Соединенные Штаты сами заинтересованы в том, кто будет контролировать эти активы и как будет развиваться международный энергетический рынок.

В итоге для России складывается очень сложная ситуация. Ее нефтяные доходы сокращаются, часть традиционных рынков уже утрачена, а новые большие источники финансирования найти становится все труднее.

Украина может усугублять эти проблемы, продолжая наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

И здесь мы снова возвращаемся к ограничениям Starlink и Starshield. Американская администрация попыталась использовать зависимость Украины от своих технологий, но в то же время создала серьезные риски для репутации собственного военно-промышленного комплекса.

Нам нужно работать так, чтобы в будущем и Конгресс, и президент США были заинтересованы в украинских успехах. А не просто ждать, кто из них в следующий раз примет нужное нам решение.

Что случилось с танкерами с российским дизельным топливом

Из трех танкеров с российским дизельным топливом, которые на прошлой неделе направлялись в США, только один продолжил движение в сторону американского побережья. По данным MarineTraffic, второй зашел в Средиземное море, а третий изменил пункт назначения на Бразилию. Еще один танкер, загрузивший около 40 тысяч тонн дизельного топлива в Приморске, ожидает дальнейших распоряжений. Как вы считаете, попадет ли это топливо в США?

Я думаю, что нет.

Россияне теперь вынуждены искать других покупателей. Не исключаю, что в конечном итоге они будут продавать свое дизельное топливо по значительно более низким ценам, возможно, даже примерно за половину первоначальной стоимости.

Это топливо стало политически токсичным. И теперь вопрос уже не только в том, кто готов его купить, но и в том, насколько выгодно и безопасно это делать.

Как Трамп будет объяснять американским избирателям, почему обещанное российское топливо так и не поступило?

Это уже проблемы Трампа. Зачем нам за него думать? Пусть его администрация объясняет, почему взялась за эту историю и не добилась желаемого результата.

До этого для Украины все складывалось довольно неплохо. Нам не создавали таких препятствий для ударов по российской нефтяной отрасли, какие возникали ранее.

Вспомните 2024 год, когда Украина только начинала активно атаковать российские НПЗ с помощью беспилотников. Тогда администрация Байдена очень резко реагировала на эти удары.

Представители Пентагона даже подчеркивали, что нефтеперерабатывающие заводы являются частью гражданской инфраструктуры. Для Украины такие заявления создавали дополнительное политическое давление.

Трамп долгое время не поднимал этот вопрос столь активно. По моему мнению, причина кроется в интересах американских энергетических компаний, поддерживающих Республиканскую партию.

Им не нужна российская нефть на мировых рынках. Они сами хотят продавать энергоресурсы и зарабатывать на этом.

Именно поэтому Украина должна использовать совпадение экономических интересов, которое сейчас существует.

Россияне напрасно надеются, что приход Трампа автоматически означает выгодные для них решения. Они уже радовались его победе во время первого президентского срока, но в итоге получили совсем другие результаты.

И теперь, на мой взгляд, они снова упускают главное. Экономическая конкуренция между США и Россией никуда не исчезла, а в энергетической сфере она становится для Кремля все более опасной.

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