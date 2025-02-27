Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции, которая состоялась 27 февраля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне разбили ее дом: в результате обстрела Никополя погибла директор гимназии

Вражеский дрон попал в кабинет городского головы Никополя

Известно, что атака произошла две недели назад, 14 февраля. Сегодня, 27 февраля, во время пресс-конференции, представители СМИ спросили, как Александр Саюк чувствует себя после атаки

Мы работаем дальше, жизнь продолжается. Это все, что я могу ответить,

– сказал городской голова.

На вопрос журналистов о том, находился ли он в кабинете во время атаки, Саюк отвечать отказался.



Здание городского совета Никополя после атаки / Фото Национальной полиции

Добавим, что в ночь на 14 февраля оккупанты 4 раза из артиллерии ударили по Никополю и Марганецкой общине. Повреждены семь частных домов, три хозяйственных постройки, солнечная панель, линии электропередач, о чем сообщал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Вечером он проинформировал, что в течение дня около 15 раз российские войска атаковали райцентр, Мировскую, Марганецкий, Красногригорьевская, Покровские общины. Поврежденная инфраструктура, админздание. Изуродованные пятиэтажки, три частных дома и хозяйственные постройки. Одна из них загорелась. Разбитое авто. Задел газопровод и линию электропередач.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.