Про це посадовець повідомив під час пресконференції, яка відбулася 27 лютого, повідомляє 24 Канал.

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Ворожий дрон влучив у кабінет міського голови Нікополя

Відомо, що атака сталася два тижні тому, 14 лютого. Сьогодні, 27 лютого, під час пресконференції, представники ЗМІ запитали, як Олександр Саюк почуває себе після атаки.

Ми працюємо далі, життя продовжується. Це все, що я можу відповісти,

– сказав міський голова.

На питання журналістів про те, чи перебував він в кабінеті під час атаки, Саюк відповідати відмовився.



Будівля міської ради Нікополя після атаки / Фото Національної поліції

Додамо, що в ніч проти 14 лютого окупанти 4 рази з артилерії вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач, про що повідомляв Сергій Лисак, глава Дніпропетровської ОВА.

Ввечері він проінформував, що протягом дня близько 15 разів російські війська атакували райцентр, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля. Понівечені п’ятиповерхівка, три приватні будинки і ді господарські споруди. Одна з них зайнялася. Побите авто. Зачепило газогін та лінію електропередач.

На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.