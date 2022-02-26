Российский флот блокировал Черное, Азовское моря возле Украины: для обороны это не критично

Корабли Черноморского флота России передают объявление украинским судам о начале "контртеррористической" (на самом деле оккупационной) операции в Черном и Азовском морях.

Циническое сообщение об атаке украинские суда получают прямо сейчас на 16-м международном радиоканале, сообщил руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

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По его данным, оккупационную операцию проводят: предположительно, командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота России, командир ракетного крейсера "Москва" (флагманский корабль дивизии и ЧФ) и подчиненные им командиры кораблей (непосредственные исполнители на кораблях и вахтовые офицеры и связисты)

Весь район в северо-западной части Черного моря, севернее параллели расположения острова Змеиного – N 45-21 – перекрыт группой кораблей во главе с крейсером "Москва" с заданием закрытия района проведения "операции". Эти корабли РФ противозаконно требуют от судов под флагами разных государств, двигающихся из Одессы, Дуная в направлении Босфора, а также во встречном – в порты Украины – останавливаться,

– сообщил Клименко.

Полностью перекрыто также Азовское море: морской трафик для судов с/к украинским портам Мариуполь и Бердянск прекращен.

В то же время, для обороны Украины это пока не критично, объяснил профессор Одесской юридической академии Борис Бабин. А вот для санкций против агрессора очень. Надеемся на оперативную реакцию международного сообщества.

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