В ВМС сказали, есть ли постоянное присутствие российских кораблей в Черном море

Сейчас постоянного присутствия российских кораблей в Черном море нет. Ситуация остается довольно стабильной.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС. Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что тактика врага остается неизменной, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Черном море сейчас

Представитель отметил, что уже довольно-таки давно ситуация остается стабильной. Тактика врага неизменна.

Это, обычно, присутствие за счет подводной лодки в акватории Черного моря. Единицы, которые мы видим в статистике, что они находятся в акватории Черного моря, если речь идет о надводных кораблях, – обычно это единицы, которые либо вышли на внешний рейд, или это какие-то единицы, которые не имеют такого большого значения. или те, которые делают межбазовый переход,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что постоянное присутствие российских патрульных, сторожевых кораблей в Черном море не наблюдается.