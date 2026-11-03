Газовый бонус для Путина: Фесенко раскрыл план команды Трампа

Команда Трампа продвигает план возобновления поставок российского газа в Европу через Украину. Чего добивается Вашингтон, как реагирует Европа и что это означает для мирных переговоров – читайте на 24 Канале.

Дональд Трамп готовится к возможному ослаблению своих позиций после промежуточных выборов в Конгресс США, однако его команда продолжает искать новые способы договориться с Россией. Среди предложений, которые обсуждают американские переговорщики, есть возобновление поставок российского газа в Европу через Украину как часть более широкого соглашения о завершении войны.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, кто продвигает эту идею, почему она вызывает споры в Европе и при каких условиях Украина может согласиться на ее обсуждение. Он также оценил возможные действия Трампа после выборов, риск новых ударов по Ирану и перспективы переговоров с участием Украины, России, США и Китая.

Трамп готовится к борьбе с Конгрессом

Накануне промежуточных выборов в США Дональд Трамп демонстрирует уверенность в победе Республиканской партии. Президент активно участвует в предвыборных мероприятиях, пытаясь мобилизовать сторонников, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон также публично прогнозирует успех республиканцев.

Однако в интервью Bloomberg американский президент признал возможность иного исхода. Он предположил, что в случае победы демократов ему придется стать "мистером вето", блокируя нежелательные законопроекты до тех пор, пока политические оппоненты не согласятся идти на компромисс.

Фесенко не считает эти заявления противоречивыми. По его мнению, предвыборная риторика призвана поддерживать уверенность республиканцев, тогда как в интервью Трамп продемонстрировал понимание возможных последствий голосования.

Американский президент уже сталкивался с подобной ситуацией во время первого срока. Тогда демократы контролировали Палату представителей, возникали затяжные бюджетные противостояния, а против Трампа дважды начинали процедуру импичмента.

У нас много иллюзий относительно результатов выборов и их влияния на американскую политику. Я так понимаю, все настолько устали от Трампа, хотят облегчения, какой-то альтернативы, ограничения его власти, что желаемое принимается за действительное,

– отметил Фесенко.

Политолог напомнил, что Соединенные Штаты являются президентской республикой, поэтому даже потеря парламентского большинства не лишит Трампа возможности принимать важные решения. Однако в законодательной сфере, бюджетном процессе и кадровой политике президенту придется чаще искать компромиссы.

Палата представителей имеет значительное влияние на бюджет, а Сенат утверждает ключевые назначения президента. Если демократы укрепят свои позиции, это может затруднить реализацию части планов Белого дома.

Особенно острые противоречия, по прогнозу Фесенко, могут возникнуть вокруг бюджета Пентагона. Американские законодатели уже говорят о намерении использовать бюджетные полномочия для влияния на решения администрации относительно поддержки Украины.

Внешняя политика, как была, так и останется под контролем Трампа. Конгресс не проводит внешнюю политику. А вот законодательно он может ограничить, в частности, попытки Трампа договориться о чем-либо с Россией, отменить какие-то санкции, если они утверждены законом,

– пояснил политолог.

Фесенко обратил внимание на законодательные механизмы санкционного давления, в частности связанные с инициативами сенатора Линдси Грэма. По его мнению, президент может маневрировать с решениями о применении ограничений, но не имеет возможности единолично отменить санкционные нормы, закрепленные законодательством.

В то же время и Конгресс не будет иметь неограниченного влияния на Белый дом. Для преодоления президентского вето требуется две трети голосов законодателей, а сформировать такое большинство по большинству вопросов будет сложно.

Фесенко не исключил и новых споров вокруг результатов выборов. Он упомянул попытки оспорить избирательные процедуры в отдельных штатах, в частности на Аляске, хотя соответствующая инициатива там не увенчалась успехом.

США могут нанести новые удары по Ирану

После американских выборов одним из самых сложных решений для Трампа может стать дальнейшая военная операция против Ирана. В его окружении, по предположению Фесенко, нет единой позиции относительно целесообразности новых ударов.

В частности, вице-президент Джей Ди Венс и специальный посланник Стив Виткофф могут поддерживать продолжение дипломатических усилий. Однако Иран также демонстрирует нежелание идти на уступки, отвергая компромиссные предложения, которые продвигают Катар и другие ближневосточные посредники.

Если договориться не удастся, Фесенко считает вполне возможным возобновление активных боевых действий. В то же время он сомневается, что США начнут длительную операцию, рассчитанную на многие недели, потому что американские запасы дальнобойных ракет и боеприпасов для противовоздушной обороны уже ограничены.

Гораздо более реалистичным политолог назвал сценарий интенсивных воздушных атак в течение нескольких дней. К ним может присоединиться Израиль, руководство которого также имеет собственные политические причины демонстрировать решимость.

Биньямин Нетаньяху после недавних выборов не получил необходимого большинства, поэтому продолжение противостояния с Ираном может помочь ему укрепить образ защитника государства. Трамп, со своей стороны, может рассматривать военную операцию как способ изменить информационную повестку дня в случае неудачного исхода выборов в Конгресс.

В США уже очень критично относятся к войне с Ираном, поэтому это не поднимет рейтинги Трампа, но может немного переключить внимание. Чисто в информационном плане внимание будет приковано к атаке на Иран, а не к обсуждению результатов выборов в Конгресс США,

– предположил Фесенко.

Отдельную дискуссию вызвали сообщения о возможности применения американского ядерного оружия. Такер Карлсон утверждал, что Нетаньяху якобы пытается склонить Трампа к такому решению для уничтожения подземного иранского объекта по обогащению урана.

Фесенко сомневается, что американский президент решится на столь радикальный шаг. Зато он допускает использование мощных неядерных авиабомб, способных пробивать укрепленные подземные сооружения.

Применение ядерного оружия – это очень серьезный прецедент. И это может просто вызвать цепную реакцию, чего следует избегать. Мне кажется, в Штатах это тоже понимают. Поэтому я все же надеюсь, что Трамп на такую авантюру не пойдет,

– подчеркнул политолог.

Даже ограниченные атаки могут вызвать ответ Тегерана, поэтому военный сценарий сопряжен с дополнительными рисками для региона. Фесенко считает, что Вашингтон может сочетать точечные атаки с продолжением или усилением морской блокады Ирана.

По его оценке, экономическое давление остается одним из главных инструментов американской администрации. Ограничения морской торговли создают для Ирана финансовые трудности и могут использоваться для принуждения его руководства к переговорам.

Российский газ предлагают в качестве бонуса за завершение войны

Параллельно с подготовкой к возможному обострению ситуации на Ближнем Востоке команда Трампа обсуждает экономические предложения для России. Один из вариантов предусматривает возобновление экспорта российского природного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

По информации The Wall Street Journal, эту идею продвигают представители американской переговорной команды Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Среди возможных механизмов рассматривается участие американского посредника в продаже российского газа, что могло бы создать новые прибыльные возможности для инвесторов.

Фесенко подтвердил, что соответствующий план действительно обсуждается. Он напомнил, что информация о подобных предложениях появлялась ранее, в частности в публикациях The Washington Post примерно в октябре, а отдельные подробности ему сообщали западные журналисты.

Я подтверждаю, что такой план существует, и здесь нет никакой сенсации. Мне это подтверждают и некоторые западные журналисты, в частности американские, что действительно именно Виткофф продвигает этот мирный план. Это его идея. Возможно, вместе с Кушнером, но они точно продвигают эту идею,

– рассказал политолог.

По информации Фесенко, газовое предложение могли обсуждать и в Осло, где Виткофф встречался с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии перед дальнейшими контактами с Путиным.

В этих консультациях также принимали участие советники европейских лидеров и представители руководства НАТО и Еврокомиссии. Однако окончательного согласия по поводу американской инициативы нет.

Важно то, что Вашингтон рассматривает газовые договоренности не только как способ снизить опасность ударов по энергетической инфраструктуре. Фесенко объяснил, в рамках какого более широкого сценария американцы хотят использовать этот экономический инструмент.

Американцы считают, что это может стать привлекательным бонусом для Путина, чтобы завершить войну. Но эта идея обсуждалась не как элемент энергетического перемирия, а как элемент соглашения о прекращении войны в целом,

– пояснил Фесенко.

Часть европейских стран категорически выступает против возобновления закупок российских энергоносителей. Украина также не соглашается на экономические уступки Москве до прекращения боевых действий.

В то же время переговорщики Трампа пытаются убедить партнеров, что возобновление продаж российского газа и нефти может обеспечить средства для послевоенного восстановления Украины. Подобная схема, по оценке Фесенко, соответствовала бы и коммерческим интересам американских участников соглашений.

Европа не хочет возвращаться к газовой зависимости

Идея американских переговорщиков противоречит нынешним планам Европейского Союза в отношении российских энергоносителей. Фесенко напомнил о принятых решениях, направленных на полное прекращение закупок российского газа с 2027 года, включая сжиженный.

Однако экономическая ситуация внутри ЕС остается сложной. Часть стран продолжает закупать российский сжиженный газ, а отдельные европейские политики выступают за сохранение доступа к более дешевым энергоресурсам.

Политолог привел пример Германии, где подземные газохранилища, по его данным, заполнены примерно на две трети от необходимого уровня подготовки к зиме. Дополнительные трудности создает ситуация на Ближнем Востоке, которая ограничивает возможности получения газа из Катара.

В то же время отдельные европейские государства обеспокоены усилением зависимости от американского газа. Это затрудняет поиск общей позиции относительно будущего энергетического рынка, ведь страны имеют разные потребности и экономические возможности.

Украина, по оценке Фесенко, подготовилась к этой зиме лучше, чем к предыдущей. Он отметил, что на данный момент ситуация с запасами газа остается под контролем, а также существуют договоренности о возможности продажи ограниченных объемов топлива Молдове.

Однако возвращение к масштабному сотрудничеству с Россией вызывает беспокойство из-за предыдущего опыта Европы. В 2022 году Москва использовала сокращение поставок газа как инструмент политического давления, вызывая резкие колебания цен.

Европейцы уже убедились, что Россия – ненадежный поставщик газа. Они могут шантажировать Европу, как это было в 2022 году, ограничением или прекращением поставок газа, провоцируя резкое повышение цены на газ,

– подчеркнул политолог.

Фесенко пояснил, что позиция Украины и части европейских лидеров заключается в необходимости сначала добиться полного прекращения войны. Только после этого можно рассматривать экономические договоренности с Москвой, в частности определять возможные объемы газового транзита.

Это возможно, но только после полного прекращения войны. Никаких авансов России. Только после прекращения войны, после согласия России на полное прекращение войны можно обсуждать эту идею,

– заявил Фесенко.

По его оценке, американская инициатива остается спорной и не находит полного согласия среди участников переговоров. Вашингтон видит в ней возможность получить экономическую выгоду и заинтересовать Кремль договоренностями, тогда как европейские партнеры оценивают прежде всего риски возобновления зависимости от России.

Политические изменения в Европе угрожают поддержке Украины

Несмотря на планы отказаться от российского газа, политическая ситуация в Евросоюзе постепенно меняется. В ряде стран усиливаются силы, выступающие за пересмотр энергетической политики и сокращение помощи Украине.

Фесенко обратил внимание на Францию, где возможный приход к власти Марин Ле Пен может изменить подход к российским энергоносителям. В то же время он предостерег от автоматического определения ее нынешней позиции как пророссийской.

После начала полномасштабного вторжения Ле Пен публично осудила российскую агрессию и пыталась дистанцироваться от Москвы. Это, по оценке политолога, связано также с политическими последствиями дела о кредите в российском банке.

Однако изменение риторики в отношении Кремля не означает готовности поддерживать Украину в нынешних объемах. Фесенко предположил, что Ле Пен в случае прихода к власти может внедрить подход, подобный политике Трампа.

Марин Ле Пен хочет поступить так же, как поступил Трамп: прекратить любую поддержку Украины. Оружие может быть, но только за деньги. Финансовой поддержки не будет, а продажа оружия – только за деньги,

– пояснил Фесенко.

Такие изменения могли бы отразиться не только на двусторонних отношениях Киева и Парижа. Франция играет важную роль в принятии общеевропейских решений, поэтому позиция ее руководства будет влиять и на будущие программы помощи Украине.

В Германии также возобновилась дискуссия о закупках российских энергоносителей. Этому способствует усиление "Альтернативы для Германии", хотя партия не входит в правительство и пока не определяет государственную политику.

Отдельно Фесенко проанализировал политические изменения в Болгарии. Он отметил, что будущий президент страны поддерживает идею диалога с Россией и призвала европейских лидеров звонить Владимиру Путину.

А почему? Телефонные звонки – это не переговоры о прекращении войны. Это будет подарок Путину. Путин будет принимать телефонные звонки от всех лидеров Европы. Что это даст?

– заметил политолог.

В то же время Болгария является парламентской республикой, поэтому полномочия президента там ограничены. Фесенко обратил внимание, что нынешнее болгарское руководство, несмотря на наличие политических сил, благосклонно относящихся к России, не блокирует помощь Украине.

Киев также продолжает закупать болгарское вооружение. Поэтому непосредственных критических последствий для Украины политолог пока не ожидает, хотя видит риск увеличения количества европейских государств, которые будут отказываться участвовать в финансировании украинских нужд.

Среди стран, где возникают подобные противоречия, он назвал Словакию, Венгрию и, в отдельных вопросах, Чехию. Фесенко подчеркнул, что отказ от активной помощи Украине не всегда означает переход на сторону России, но может ослаблять общую европейскую политику.

Прямая встреча президентов остается маловероятной

Параллельно с экономическими договоренностями обсуждается возможность новых трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Однако Фесенко скептически оценивает перспективу личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина при посредничестве Трампа.

По мнению политолога, Кремль не демонстрирует готовности к равноправному разговору о прекращении войны. Вместо этого российская сторона настаивает на символических жестах со стороны украинского президента.

Фесенко сравнил такую позицию с историческим эпизодом противостояния императора Священной Римской империи и Папы Римского. После поражения в политической борьбе император был вынужден униженно просить прощения, и именно такого жеста, по мнению эксперта, добивается российский диктатор.

Путин хочет от Зеленского того же самого. И поэтому он через Ушакова, Пескова, своих помощников передает: либо звонок в Кремль, либо Зеленский должен приехать. А встречаться, договориться о прекращении войны – пока, к большому сожалению, это то, что Путин не соглашается сделать,

– пояснил Фесенко.

Политолог считает, что личные отношения двух президентов стали дополнительным препятствием для переговоров. Он не видит реалистичного механизма, при котором они могли бы самостоятельно достичь взаимоприемлемой договоренности, особенно при посредничестве Трампа.

Зато переговорные делегации могут работать над конкретными военными вопросами, если получат соответствующие политические полномочия. Среди возможных договоренностей Фесенко назвал секторальное прекращение огня, а в перспективе – его распространение на всю линию фронта.

Исторический опыт показывает, что можно договориться о прекращении огня без подписей президентов. Так заканчивалась Корейская война и целый ряд других войн. А вот чтобы два президента, ставшие личными врагами, о чем-то договорились, тем более при посредничестве такого посредника, как Трамп, – я в это мало верю,

– отметил политолог.

Фесенко положительно оценил предложения Реджепа Тайипа Эрдогана о более широком вовлечении Турции и Европейского Союза в переговорный процесс. В частности, через турецкое посредничество можно было бы попытаться вынести на обсуждение вопрос о морском перемирии.

Такой формат, по его оценке, не требует немедленной встречи президентов, но может принести конкретные результаты. В то же время их реализация будет зависеть от готовности сторон согласовывать практические механизмы прекращения боевых действий.

Переговоры могут перенести из Абу-Даби

Дата следующего раунда трехсторонних переговоров пока остается неизвестной. Украинская и российская стороны рассматривают Абу-Даби как возможное место встречи, однако ситуация на Ближнем Востоке может изменить эти планы.

Если после американских выборов США и Израиль нанесут новые удары по Ирану, это может привести к временному закрытию воздушного пространства в регионе. В таких условиях организация встречи в Объединенных Арабских Эмиратах будет значительно сложнее.

Фесенко отметил, что у переговорщиков есть запасной вариант – Женева. Однако окончательное решение о месте и дате будет зависеть от развития событий после 3–4 ноября.

Политолог также обратил внимание на позицию России, которая, по его оценке, не спешит с возобновлением переговоров. Он предположил, что встреча может состояться примерно 10 ноября или позже, хотя окончательно согласованной даты нет.

Дальнейший переговорный процесс будет зависеть и от того, удастся ли американской администрации избежать более масштабного противостояния с Ираном. Новое обострение может заставить Вашингтон одновременно решать несколько сложных международных вопросов, что повлияет на организацию контактов с Киевом и Москвой.

Китай не хочет договариваться с Россией об Украине

Еще одной возможной площадкой для международных контактов называют саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированный в Китае на 18–19 ноября. Ожидается участие Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, а Кремль заинтересован в их совместной встрече.

Фесенко подчеркнул, что речь идет не об официальном трехстороннем саммите, а о возможных контактах в кулуарах международного мероприятия. Такие встречи обычно носят кратковременный характер и предназначены для обмена мнениями, хотя иногда могут сопровождаться важными решениями.

Особое внимание привлекло сообщение о нежелании Китая участвовать в переговорах по Украине. Политолог уточнил, что соответствующий сигнал, по его мнению, передал президент Германии после встречи с Си Цзиньпином, а не сам китайский лидер в прямом публичном заявлении.

По мнению Фесенко, Пекин прежде всего не хочет, чтобы предстоящую встречу представляли как площадку для принятия решений о завершении российской войны против Украины. Однако он полностью не исключает краткого контакта трех лидеров.

В то же время у Китая есть свои причины не поддерживать желание Кремля организовать полноценный трехсторонний саммит.

Китайцам не нужно повышать статус России. Они хотят, чтобы сохранялся формат, при котором две ключевые, наиболее влиятельные державы – это США и Китай, а Россия не входит в этот клуб наиболее влиятельных,

– пояснил Фесенко.

Пекин может отдать предпочтение отдельным двусторонним контактам, не создавая впечатления равнозначного политического статуса трех государств. По оценке политолога, такой подход соответствует стремлению Китая сохранять собственное влияние в отношениях с Соединенными Штатами.

Фесенко не исключил, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин все же кратко пообщаются во время международного мероприятия. Однако китайский сигнал, по его мнению, свидетельствует об отсутствии намерения Пекина договариваться с Вашингтоном и Москвой об условиях завершения войны непосредственно на такой встрече.

Фесенко о российском газе через Украину: смотрите видео