"Газ будет российским, а продавать будут американцы": Фесенко о замысле Виткоффа

Администрация Дональда Трампа рассматривает возвращение российских энергоносителей на европейский рынок как один из элементов возможного мирного соглашения. Эта инициатива связана не только с попытками положить конец войне, но и с экономическими интересами Соединенных Штатов.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал об энергетической составляющей нового мирного плана специального представителя президента США Стива Виткоффа. Он объяснил, какую роль в возможном соглашении Вашингтон отводит американскому бизнесу и почему реализация такого замысла вызывает серьезные сомнения.

Возвращение российского газа в Европу

Стив Виткофф продвигает идею возобновления российского энергетического экспорта в европейские страны. По информации, полученной Фесенко от американских журналистов, именно спецпредставитель Трампа может быть автором этого предложения, а президент США его поддерживает.

Европейские государства практически прекратили закупки российского трубопроводного газа и планируют в дальнейшем отказываться от российских поставок. Однако они продолжают получать сжиженный газ, в частности через международные компании с российским капиталом. Заменить все эти объемы сложно из-за недостаточного количества американского газа и проблем с поставками из Катара в условиях ситуации в Персидском заливе.

В данном случае экономические интересы отдельных стран берут верх даже над интересами безопасности и политическими интересами. Европа сейчас помогает нам и финансово, и оружием, но они покупают российский газ, потому что им нужен газ зимой,

– пояснил Фесенко.

Подобные противоречия существуют и в торговле нефтепродуктами. Политолог обратил внимание, что часть дизельного топлива, которое Украина закупает в Европе или Турции, также имеет российское происхождение.

Согласно замыслу, который продвигает Виткофф, Москва могла бы получить экономические преимущества в обмен на прекращение войны. Речь идет не только о возвращении на европейский энергетический рынок, но и о возможном разблокировании части российских активов. Однако такое предложение предполагает готовность Кремля к договоренностям, которой Фесенко пока не видит.

Россия, во-первых, не собирается сейчас прекращать войну, они хотят выиграть эту войну. Во-вторых, они видят, что США готовы идти на уступки. А если готовы идти на уступки, почему им делать уступки?

– подчеркнул политолог.

Фесенко считает выбранную Вашингтоном стратегию ошибочной. По его мнению, односторонние экономические предложения не обеспечат быстрого прекращения боевых действий, ведь Путин рассчитывает на военную победу и в ближайшие месяцы не заинтересован в реальных мирных переговорах.

США могут стать посредником в продаже российского газа

Возвращение российских энергоносителей в Европу имеет и другой аспект, касающийся непосредственно американской администрации. Фесенко обратил внимание на подход Трампа к международным соглашениям, в частности на его стремление сочетать политические результаты с коммерческими возможностями.

Трамп хочет на этом зарабатывать. В любых таких сделках – будь то Палестина, Иран, Украина, Азербайджан или Армения – он везде стремится извлечь выгоду из своей миротворческой деятельности. В данном случае ситуация аналогична,

– отметил Фесенко.

Одним из возможных механизмов реализации замысла может стать газотранспортный консорциум. Подобную идею обсуждали примерно 20 лет назад, однако тогда она так и не была реализована. Теперь, как предполагает политолог, к ней могут вернуться, но уже с другой структурой управления.

В новой модели ведущую роль отводят американской стороне. По оценке Фесенко, Вашингтон заинтересован не только в самой возможности возобновления энергетической торговли, но и в участии американских структур в соответствующих операциях.

Американцы хотят контролировать газотранспортную систему в Европе, экспорт российского газа в Европу и получать от этого свою прибыль. Свою долю как посредник, как оператор. То есть газ будет российским, а продавать его формально будут американцы,

– рассказал политолог.

Согласно описанному им плану, часть доходов от такой торговли предполагается направить на восстановление Украины, но также и России. В то же время конкретные механизмы работы консорциума и реализации финансовых договоренностей остаются неясными.

Сам Фесенко подчеркнул, что у него много вопросов относительно реалистичности американского замысла. По его мнению, в ближайшее время реализовать такую схему вряд ли удастся, поскольку Россия не готова соглашаться даже на те условия мирного урегулирования, которые сейчас предлагает Вашингтон.

Фесенко об энергетическом соглашении с Россией: смотрите видео