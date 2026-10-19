Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів про енергетичну складову нового мирного плану спецпредставника президента США Стіва Віткоффа. Він пояснив, яку роль у можливій угоді Вашингтон відводить американському бізнесу та чому реалізація такого задуму викликає серйозні сумніви.

Повернення російського газу до Європи

Стів Віткофф просуває ідею відновлення російського енергетичного експорту до європейських країн. За інформацією, яку Фесенко отримав від американських журналістів, саме спецпредставник Трампа може бути автором цієї пропозиції, а президент США її підтримує.

Європейські держави майже припинили закупівлю російського трубопровідного газу та планують надалі відмовлятися від російських постачань. Однак вони продовжують отримувати скраплений газ, зокрема через міжнародні компанії з російським капіталом. Замінити всі ці обсяги складно через недостатню кількість американського газу та проблеми з постачаннями з Катару в умовах ситуації у Перській затоці.

У цьому випадку економічні інтереси окремих країн беруть гору навіть над безпековими та політичними інтересами. Європа нам зараз допомагає і фінансово, і зброєю, але вони купують російський газ, тому що їм потрібен газ узимку,

– пояснив Фесенко.

Подібні суперечності є і в торгівлі нафтопродуктами. Політолог звернув увагу, що частина дизельного пального, яке Україна купує в Європі або Туреччині, також має російське походження.

За задумом, який просуває Віткофф, Москва могла б отримати економічні переваги в обмін на припинення війни. Йдеться не лише про повернення на європейський енергетичний ринок, а й про можливе розблокування частини російських активів. Проте така пропозиція передбачає готовність Кремля до домовленостей, якої Фесенко наразі не бачить.

Росія, по-перше, не збирається зараз припиняти війну, вони хочуть виграти цю війну. По-друге, вони бачать, що США готові йти на поступки. А якщо готові йти на поступки, навіщо їм робити поступки?

– наголосив політолог.

Фесенко вважає обрану Вашингтоном стратегію хибною. На його переконання, односторонні економічні пропозиції не забезпечать швидкого припинення бойових дій, адже Путін розраховує на військову перемогу та найближчими місяцями не зацікавлений у реальних мирних переговорах.

США можуть стати посередником у продажу російського газу

Повернення російських енергоносіїв до Європи має й інший аспект, який стосується безпосередньо американської адміністрації. Фесенко звернув увагу на підхід Трампа до міжнародних домовленостей, зокрема його прагнення поєднувати політичні результати з комерційними можливостями.

Трамп хоче заробляти на цьому. У нього в будь-яких таких угодах, неважливо, Палестина, Іран, Україна, Азербайджан і Вірменія, він усюди хоче на цьому заробляти, на своїй миротворчості. У цьому випадку та сама історія,

– зазначив Фесенко.

Одним із можливих механізмів реалізації задуму може стати газотранспортний консорціум. Подібну ідею обговорювали приблизно 20 років тому, однак тоді вона так і не була реалізована. Тепер, як припускає політолог, до неї можуть повернутися, але вже з іншою структурою управління.

У новій моделі провідну роль відводять американській стороні. За оцінкою Фесенка, Вашингтон зацікавлений не лише в самій можливості відновлення енергетичної торгівлі, а й в участі американських структур у відповідних операціях.

Американці хочуть контролювати газотранспортну систему в Європі, експорт російського газу в Європу й отримати свій прибуток від цього. Свою частку як посередник, як оператор. Тобто газ буде російський, а продавати формально його будуть американці,

– розповів політолог.

За описаним ним планом, частину доходів від такої торгівлі передбачають спрямувати на відновлення України, але також і Росії. Водночас конкретні механізми роботи консорціуму та реалізації фінансових домовленостей залишаються незрозумілими.

Сам Фесенко наголосив, що має багато запитань до реалістичності американського задуму. На його думку, найближчим часом реалізувати таку схему навряд чи вдасться, оскільки Росія не готова погоджуватися навіть на ті умови мирного врегулювання, які зараз пропонує Вашингтон.

Фесенко про енергетичну угоду з Росією: дивіться відео