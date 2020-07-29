Российский "Газпром" перестал владеть судном, которое способно достроить "Северный поток-2"
Завершение строительства "Северного потока-2" оказалось под угрозой. Все потому, что российский "Газпром" вывел из структуры своей собственности трубоукладчик "Академик Черский".
Заметим, что только это судно способно завершить строительство "Северного-потока-2". Об этом сообщает российское "РБК".
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"Газпром" не указал, что владеет судном в своем квартальном отчете, хотя до начала 2020 года он числился в составе "Газпром флот".
В то же время в 2020 году судно перешло в собственность "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда", который еще 31 марта входил в группу "Газпрома".
Трубоукладчик "Академик Черский" / Global Look Press
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Что известно о "Северный поток-2"
- Россия на 93% достроила газопровод Nord Stream 2. Он нужен РФ для того, чтобы осуществлять поставки газа в ЕС в обход Украины.
- В случае завершения строительства "Северного потока-2" Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.
- Сейчас работы по сооружению газопровода временно остановили из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года. Однако Россия уже заявила о намерении достроить газопровод до конца 2020 года.