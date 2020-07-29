Завершение строительства "Северного потока-2" оказалось под угрозой. Все потому, что российский "Газпром" вывел из структуры своей собственности трубоукладчик "Академик Черский".

Заметим, что только это судно способно завершить строительство "Северного-потока-2". Об этом сообщает российское "РБК".

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"Газпром" не указал, что владеет судном в своем квартальном отчете, хотя до начала 2020 года он числился в составе "Газпром флот".

В то же время в 2020 году судно перешло в собственность "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда", который еще 31 марта входил в группу "Газпрома".



Трубоукладчик "Академик Черский" / Global Look Press

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