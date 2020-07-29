Завершення будівництва "Північного потоку-2" опинилося під загрозою. Все через те, що російський "Газпром" вивів зі структури своєї власності трубоукладач "Академік Черський".

Зауважимо, що лише це судно здатне завершити будівництво "Північного-потоку-2". Про це повідомляє російське "РБК".

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"Газпром не володіє трубоукладачем "Академік Черський": що про це відомо

Газпром не вказав, що володіє судном у своєму квартальному звіті, хоча до початку 2020 року його значився в складі "Газпром флот".

Водночас у 2020 році судно перейшло у власність "Самарського теплоенергетичного майнового фонду", який ще 31 березня входив до групи "Газпрому".



Трубоукладач "Академик Черский" / Global Look Press

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