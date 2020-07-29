Російський "Газпром" перестав володіти судном, що здатне добудувати "Північний потік-2"
Завершення будівництва "Північного потоку-2" опинилося під загрозою. Все через те, що російський "Газпром" вивів зі структури своєї власності трубоукладач "Академік Черський".
Зауважимо, що лише це судно здатне завершити будівництво "Північного-потоку-2". Про це повідомляє російське "РБК".
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Газпром не вказав, що володіє судном у своєму квартальному звіті, хоча до початку 2020 року його значився в складі "Газпром флот".
Водночас у 2020 році судно перейшло у власність "Самарського теплоенергетичного майнового фонду", який ще 31 березня входив до групи "Газпрому".
Трубоукладач "Академик Черский" / Global Look Press
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Що відомо про "Північний потік-2"
- Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.
- У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.
- Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.