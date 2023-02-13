В России застрелился генерал-майор МВД Макаров, – СМИ

В Подмосковье застрелился российский генерал-майор Владимир Макаров. До января этого года он являлся заместителем начальника главного управления российского МВД по борьбе с экстремизмом.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Российский генерал-майор застрелился у себя в доме утром 13 февраля.

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Тело Макарова нашла жена

В доме в селе Голиково в Подмосковье тело 72-летнего генерал-майора обнаружила жена. Она вызвала скорую, однако медики смогли только констатировать смерть.

По предварительным данным, у тела генерал-майора нашли пистолет, поэтому следователи предполагают, что это было самоубийство. Российские СМИ пишут, что после увольнения из российского МВД у Макарова была депрессия, потому что он не знал, чем заниматься дальше. В настоящее время семья генерал-майора на допросах в следственном комитете.

К слову, именно Макаров в свое время являлся главным организатором преследований тех, кто критиковал путинский режим в России. Однако, очевидно, Путину было недостаточно этого, поэтому в январе этого года он уволил Владимира Макарова с должности.

ВСУ ликвидировали командира элитной бригады

Украинские защитники ликвидировали российского полковника Сергея Полякова, бывший командиром 140 бригады специального назначения из Хабаровска, находящейся под контролем главного разведывательного управления российского генштаба.

Подразделение Полякова считали элитным, и до вторжения в Украину он воевал почти без потерь. В мае 2022 года он находился в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем – в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения.

По предварительным данным, Поляков был ликвидирован 2 февраля 2023 года в Донецкой области. Вероятно – в районе Угледара. Вместе с ним погиб еще не менее 1 оккупант, поэтому можно предположить, что элитный полковник был уничтожен точным попаданием.