Российский генерал, руководивший зверствами в Сирии, командует кассетными бомбардировками Украины

Россия использовала войну в Сирии, чтобы опробовать свое вооружение и возможность ведения войны. Теперь эти "наработки" она использует в войне против Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, когда стало ясно, что никто не будет встречать российских оккупантов "с распростертыми объятиями", россияне прибегли к прицельному удару по мирному населению.

В то же время Вплоть до стрельбы: российские генералы дерутся между собой за обогащение на оккупированной Херсонщине

Именно тогда они начали наносить ракетные удары по городам. Один из таких городов – Харьков. И били они, используя реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч" с кассетными боеприпасами. Один такой снаряд выпускает 72 боеприпаса на площадь размером с футбольное поле.

Например, только по одному Харькову 27 и 28 февраля было совершено 11 ракетных обстрелов с РСЗО "Смерч".

международным соглашением – Конвенцией о кассетных боеприпасах 2010 года. Она запрещает использование, передачу, производство и накопление такого оружия. В договоре ссылается на то, что многие боеприпасы не взрываются при ударе, оставаясь опасными в полях и городских районах, поэтому могут убить или покалечить людей.

Журналистам удалось установить, что обстрелы по Харькову совершили оккупанты из 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Она находится в прямом подчинении руководителя Западного военного округа. Руководит им генерал-полковник Александр Журавлев.

Эксперты отмечают, что использование кассетных боеприпасов требует его личного одобрения. Именно он дает приказ об их использовании. Именно Журавлев ответственен за обстрелы мирного населения Украины "Смерчем". И за это его должно ожидать наказание, как военного преступника.

"Внесудебные убийства и бомбардировки гражданского населения, которые не являются ни военной необходимостью, ни пропорциональными угрозе, с которой они сталкиваются, противоречат Женевским конвенциям. И исходя из стандарта ответственности командования Женевскими конвенциями, генерал Журавлев виновен, как и кто-либо другой в его цепочке командования", – рассказал сотрудник Института внешней политики Филипп Василевский.

Жестокий сирийский опыт

Журавлев не в первый раз использует кассетные боеприпасы против мирного населения. Именно за это его и "ценят" в России, дав руководить одним из пяти военных округов.

С Журавлевым связан один из самых жестоких периодов войны в Сирии. Его трижды отправляли на войну в Сирию. Во время "второго захода" он впервые стал руководителем российских войск в Сирии в июле 2016 года. Именно перед этим россияне пытались захватить восточную часть Алеппо, где находились оппозиционные к сирийскому диктатору повстанцы.

Во время руководства Журавлева россияне значительно увеличили использование кассетных боеприпасов при обстреле Алеппо. Только в период с 10 сентября по 10 октября 2016 года россияне 137 раз использовали такие боеприпасы.

Это дало результат – в декабре повстанцы капитулировали.

Сирийско-американский хирург-ортопед доктор Самер Аттар как раз в это время помогал раненым в Алеппо, когда город оцепили росские военные и беспощадно обстреливали его кассетными боеприпасами. С начала войны России против Украины он помогает раненым в Украине. И указывает на сходство ран, которые он видел в Сирии в 2016 году, и тех, что получают украинцы в 2022 году.

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Российская "похвала"

Такие "достижения" Журавлева, даже в результате многочисленных жертв среди мирного населения, нашли одобрение в Кремле. Там его наградили высшей военной наградой.



Журавлев получил благодарность от российского диктатора Владимира Путина за войну в Сирии / Фото CNN

После этого Журавлев стал заместителем руководителя российского генштаба, руководил восточным военным округом, снова был отправлен в Сирию. С ноября 2018 года управляет западным военным округом.

Его заместителем является генерал Алексей Завизион, еще с 2015 года возглавлявший российские войска в войне на Донбассе. В 2017 году Украина предъявила ему обвинения в военных преступлениях. Он обвиняется в обстреле мирных жителей реактивными системами залпового огня.