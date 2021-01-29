Российский гимн заблокировали на ютубе: причина, реакция Кремля
Популярный видеохостинг YouTube заблокировал видео, в которых есть гимн России. Ограничения на публикацию материалов объяснили нарушением авторских прав.
Источник: сайт Роскомнадзора
В Роскомнадзоре уже выразили свое возмущение относительно действий видеохостинга. Однако о каких именно видео говорится – пока не уточнили.
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Там также подчеркнули, что гимн и другие государственные символы не являются объектом авторских прав. Поэтому требуют пересмотреть решение и снять ограничения.
Блокировка платформой YouTube гимна России – это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны,
– отметили в сообщении.
Кроме того, в ведомстве также обратились к российским пользователям платформы YouTube. Их призвали переходить на российские видеохостинги.
Скандалы, связанные с гимном России
- Когда Путин в 2019 году посетил Саудовскую Аравию, тамошний оркестр пытался выполнить российский гимн. Впрочем, попасть в ноты им так и не удалось.
- А в 2018 году в Латвии совершили кибератаку на сайт Draugiem.lv. Когда пользователи его открывали, там появлялся российский триколор и раздавался российский гимн.
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