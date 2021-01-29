Популярный видеохостинг YouTube заблокировал видео, в которых есть гимн России. Ограничения на публикацию материалов объяснили нарушением авторских прав.

Источник: сайт Роскомнадзора

В Роскомнадзоре уже выразили свое возмущение относительно действий видеохостинга. Однако о каких именно видео говорится – пока не уточнили.

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Там также подчеркнули, что гимн и другие государственные символы не являются объектом авторских прав. Поэтому требуют пересмотреть решение и снять ограничения.

Блокировка платформой YouTube гимна России – это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны,

– отметили в сообщении.

Кроме того, в ведомстве также обратились к российским пользователям платформы YouTube. Их призвали переходить на российские видеохостинги.

Интересно! Как сообщает EADaily, доход от рекламы с видео, содержащими российский гимн, получает американская компания Broadcast Music Inc.

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