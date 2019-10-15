Оркестр Саудовской Аравии ужасно исполнил гимн России: как отреагировал Путин – видео
Российский гимн пытался исполнить оркестр Эр-Рияда, впрочем, кажется, музыканты не отгадали ни одной ноты. Гимн России в их исполнении совсем не похож на оригинальную версию.
Конфуз произошел во время официального визита главы Кремля Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Видео, на котором российский лидер и король страны слушают российский гимн во дворце, обнародовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем твиттере.
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По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца,
– иронично подписал он видео с отчаянными попытками музыкантов.
Следует отметить, что Владимир Путин никак не отреагировал на конфуз. Все время, пока оркестр пытался попасть в ноты, он стоял с каменным лицом.
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