06:47
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      В России придумали собственную "Википедию"

      11 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      В РФ решили заменить свободную энциклопедию "Википедия". Взамен планируют создать "общенациональный интерактивный энциклопедический портал".

      Российское научное издательство "Большая российская энциклопедия" уже объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда нового портала, пишет "РБК".

      Читайте также: В России помпезно открыли пластиковые окна и балконные двери в детском саду: фото

      На российскую "Википедию" выделили 2 миллиарда рублей. В концепции платформы указано, что она призвана "защитить современное знание от "размывания", а пользователей сети – от недостоверной информации".

      Кстати, в прошлом российская служба по надзору в интернете Роскомнадзор внесла "Википедию" в реестр запрещенных сайтов за статьи, которые, по их мнению, содержат информацию, запрещенную к распространению.

      Чем российский портал будет отличаться от "Википедии"?

      Основой контента для нового портала станут более 80 тысяч актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, а также справочные материалы Энциклопедического словаря.

      Заметим, что в отличие от "Википедии", статьи портала, который в России позиционируют как ее конкурента, читатели не смогут редактировать.

      На портале будет несколько типов регистрации:

      • простая (предоставление имени, адреса электронной почты и его подтверждение);
      • расширенная (предоставление большего количества данных, использование Единой системы идентификации и аутентификации).

      Зарегистрированный пользователь сможет выступать с инициативами о включении нового материала в энциклопедию. Однако окончательное решение о включении в энциклопедию нового термина будет принимать "экспертное сообщество".

      Сколько людей будут пользоваться российским порталом?

      Авторы концепции рассчитывают на потенциальную аудиторию в 10 миллионов человек. При этом его архитектура должна быть приспособлена к обслуживанию 15 миллионов уникальных посетителей в сутки.

      Для сравнения: в "Википедии", по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек было 2,9 миллионов пользователей в день и 29,4 миллионов – на месяц.

      Кстати, поскольку портал использует протокол https, в случае попадания хотя бы одной страницы в реестр, заблокированным оказывается весь сайт целиком.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 10 октября: в Украину возвращается бабье лето
      сегодня
      240
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      9 октября , 23:20 Хоумскулинг: как происходит домашнее обучение в Украине
      Ірина Папірник
      Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      9 октября , 22:44 Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотого
      Ірина Вихрущ 517
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      174
      Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      9 октября , 22:36 Труба в руках нової влади: чи унеможливить політичні переслідування перезапуск ДБР
      Антон Голобородько 281
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      9 октября , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 399
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук