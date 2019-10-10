В России придумали собственную "Википедию"

В РФ решили заменить свободную энциклопедию "Википедия". Взамен планируют создать "общенациональный интерактивный энциклопедический портал".

Российское научное издательство "Большая российская энциклопедия" уже объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда нового портала, пишет "РБК".

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На российскую "Википедию" выделили 2 миллиарда рублей. В концепции платформы указано, что она призвана "защитить современное знание от "размывания", а пользователей сети – от недостоверной информации".

Кстати, в прошлом российская служба по надзору в интернете Роскомнадзор внесла "Википедию" в реестр запрещенных сайтов за статьи, которые, по их мнению, содержат информацию, запрещенную к распространению.

Чем российский портал будет отличаться от "Википедии"?

Основой контента для нового портала станут более 80 тысяч актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, а также справочные материалы Энциклопедического словаря.

Заметим, что в отличие от "Википедии", статьи портала, который в России позиционируют как ее конкурента, читатели не смогут редактировать.

На портале будет несколько типов регистрации:

простая (предоставление имени, адреса электронной почты и его подтверждение);

расширенная (предоставление большего количества данных, использование Единой системы идентификации и аутентификации).



Зарегистрированный пользователь сможет выступать с инициативами о включении нового материала в энциклопедию. Однако окончательное решение о включении в энциклопедию нового термина будет принимать "экспертное сообщество".

Сколько людей будут пользоваться российским порталом?

Авторы концепции рассчитывают на потенциальную аудиторию в 10 миллионов человек. При этом его архитектура должна быть приспособлена к обслуживанию 15 миллионов уникальных посетителей в сутки.

Для сравнения: в "Википедии", по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением свыше 100 тысяч человек было 2,9 миллионов пользователей в день и 29,4 миллионов – на месяц.

Кстати, поскольку портал использует протокол https, в случае попадания хотя бы одной страницы в реестр, заблокированным оказывается весь сайт целиком.