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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      У Росії вигадали власну "Вікіпедію"

      247 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      У РФ вирішили замінити вільну енциклопедію "Вікіпедія". Натомість планують створити "загальнонаціональний інтерактивний енциклопедичний портал".

      Російське наукове видавництво "Велика російська енциклопедія" уже оголосило конкурс на надання послуг з розробки бренду нового порталу, пише "РБК".

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      На російську "Вікіпедію" виділили 2 мільярда рублів. У концепції платформи зазначено, що вона покликана "захистити сучасне знання від "розмивання", а користувачів мережі – від недостовірної інформації".

      До речі, у минулому російська служба з нагляду в інтернеті Роскомнадзор вносила "Вікіпедію" в реєстр заборонених сайтів через статті, які, на їхню думку, містять інформацію, заборонену до поширення.

      Чим російський портал відрізнятиметься від "Вікіпедії"?

      Основою контенту для нового порталу стануть більш 80 тисяч актуалізованих і доповнених статей електронної версії 35-томної Великої російської енциклопедії, а також довідкові матеріали Енциклопедичного словника.

      Зауважимо, що на відміну від "Вікіпедії", статті порталу, який в Росії позиціонують як її конкурента, читачі не зможуть редагувати.

      На порталі буде кілька типів реєстрації:

      • проста (надання імені, адреси електронної пошти та його підтвердження);
      • розширена (надання більшої кількості даних, використання Єдиної системи ідентифікації і аутентифікації).

      Зареєстрований користувач зможе виступати з ініціативами про включення нового матеріалу в енциклопедію. Однак остаточне рішення про включення в енциклопедію нового терміна прийматиме "експертне співтовариство".

      Скільки людей будуть користуватися російським порталом?

      Автори концепції розраховують на потенційну аудиторію у 10 мільйонів осіб. При цьому його архітектура має бути пристосована до обслуговування 15 мільйонів унікальних відвідувачів на добу.

      Для порівняння: у "Вікіпедії", за даними Mediascope, в липні 2019 року в російських містах з населенням понад 100 тисяч осіб було 2,9 мільйонів користувачів на день і 29,4 мільйонів – на місяць.

      До речі, оскільки портал використовує протокол https, в разі потрапляння хоча б однієї сторінки до реєстру, заблокованим виявляється весь сайт цілком.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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