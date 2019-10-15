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      Оркестр Саудівської Аравії жахливо виконав гімн Росії: як відреагував Путін – відео

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      Путін в Саудівській Аравії
      Путін в Саудівській Аравії / Getty images

      Російський гімн намагався виконати оркестр Ер-Ріяду, втім, здається, музиканти не відгадали жодної ноти. Гімн Росії у їх виконанні геть не схожий на оригінальну версію.

      Конфуз стався під час офіційного візиту глави Кремля Володимира Путіна до Саудівської Аравії. Відео, на якому російський лідер та король країни слухають російський гімн у палаці оприлюднив журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов у своєму твіттері.

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      Принаймні, вони старалися: Саудівський оркестр намагається зіграти гімн Росії і бореться до кінця,
      – іронічно підписав він відео з відчайдушними спробами музикантів.

      Слід зазначити, що Володимир Путін ніяк не відреагував на конфуз. Увесь час поки оркестр намагався потрапити у ноти він стояв із кам’яним обличчям.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Саудівська Аравія Володимир Путін
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