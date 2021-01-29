Російський гімн заблокували на ютубі: причина, реакція Кремля
Популярний відеохостинг YouTube заблокував відео, у яких є гімн Росії. Обмеження на публікацію матеріалів пояснили порушення авторських прав.
Джерело: сайт Роскомнадзору
У Роскомнадзорі вже висловили своє обурення щодо дій відеохостингу. Проте про які саме відео мовиться – наразі не уточнили.
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Там також підкреслили, що гімн та інші державні символи не є об'єктом авторських прав. Тому вимагають переглянути рішення та зняти обмеження.
Блокування платформою YouTube гімну Росії – це неприкрите та неприпустиме хамство щодо всіх громадян нашої країни,
– наголосили у повідомленні.
Крім цього, у відомстві також звернулися до російських користувачів платформи YouTube. Їх закликали переходити на російські відеохостинги.
Скандали, пов'язані з гімном Росії
- Коли Путін у 2019 році відвідав Саудівську Аравію, тамтешній оркестр намагався виконати російський гімн. Втім, потрапити у ноти їм так і не вдалося.
- А у 2018 році у Латвії здійснили кібератаку на сайт Draugiem.lv. Коли користувачі його відкривали, там з'являвся російський триколор та лунав російський гімн.
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