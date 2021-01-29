Популярний відеохостинг YouTube заблокував відео, у яких є гімн Росії. Обмеження на публікацію матеріалів пояснили порушення авторських прав.

Джерело: сайт Роскомнадзору

У Роскомнадзорі вже висловили своє обурення щодо дій відеохостингу. Проте про які саме відео мовиться – наразі не уточнили.

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Там також підкреслили, що гімн та інші державні символи не є об'єктом авторських прав. Тому вимагають переглянути рішення та зняти обмеження.

Блокування платформою YouTube гімну Росії – це неприкрите та неприпустиме хамство щодо всіх громадян нашої країни,

– наголосили у повідомленні.

Крім цього, у відомстві також звернулися до російських користувачів платформи YouTube. Їх закликали переходити на російські відеохостинги.

Цікаво! Як повідомляє EADaily, дохід від реклами з відео, які містять російським гімн, отримує американська компанія Broadcast Music Inc.

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