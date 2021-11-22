Российский экс-адмирал заявил, что "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО

Российская атомная подлодка "Курск" затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Такое заявление сделал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Доказательств предоставить не могу, – Попов

Экс-командующий уверен, что подлодка НАТО следила за "Курском", но из-за плохих условий в море столкнулась с ней. Об этом он заявил в интервью.

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Я с вероятностью 90% знаю наименование ее (субмарины НАТО – 24 канал), но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подлодка была там, в районе, где она столкнулась с "Курском",

– сказал эксадмирал.

Он подчеркнул, что сигналы SOS подавал не "Курск", а именно натовская подлодка, потому что на российских военных судах нет такой кнопки.

Что известно о катастрофе "Курска"

Источник: BBC Украина