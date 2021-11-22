Российский экс-адмирал заявил, что "Курск" затонул после столкновения с подлодкой НАТО
Источник:"РИА Новости"
Российская атомная подлодка "Курск" затонула в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Такое заявление сделал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Доказательств предоставить не могу, – Попов
Экс-командующий уверен, что подлодка НАТО следила за "Курском", но из-за плохих условий в море столкнулась с ней. Об этом он заявил в интервью.
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Я с вероятностью 90% знаю наименование ее (субмарины НАТО – 24 канал), но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подлодка была там, в районе, где она столкнулась с "Курском",
– сказал эксадмирал.
Он подчеркнул, что сигналы SOS подавал не "Курск", а именно натовская подлодка, потому что на российских военных судах нет такой кнопки.
Что известно о катастрофе "Курска"
Источник: BBC Украина
- 12 августа 2000 года на учениях в Баренцевом море затонула атомная подлодка "Курск". На борту находились 118 человек. Никто не выжил.
- По данным следствия, утром в четвертом торпедном аппарате "Курска" взорвалась практичная торпеда 6576-А. После этого лодка резко опустилась на дно. Тогда прогремел второй взрыв, уничтоживший всю носовую часть субмарины.
- Большинство членов экипажа погибли сразу или за считанные минуты. Выжившие собрались в девятом отсеке. Поисковую операцию начали только вечером.
- Помощь России в спасении экипажа предложила Норвегия. Однако водолазы смогли начать работу только через 8 дней после аварии. Живых внутри "Курска" они не нашли.
- Тогда российские власти обвинили в том, что экипаж можно было спасти, если бы спасательная операция началась сразу или иностранным спасателям разрешили участвовать в ней раньше. Кроме того, аварию сначала умалчивали в СМИ.
- Во время крушения президент Владимир Путин находился в отпуске. Он не прервал его, а вернулся к работе только через 5 дней после аварии.
- По факту трагедии было открыто дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта. Однако обвинения так никому и не вынесли, а само дело закрыли в 2002 году из-за "отсутствия состава преступления".