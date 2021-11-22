Доказів надати не можу, – Попов

Екскомандувач впевнений, що підводний човен НАТО стежив за "Курськом", але через погані умови в морі зіткнувся з ним. Про це Попов заявив у інтерв'ю.

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Я з імовірністю 90% знаю назву її (субмарини НАТО – 24 канал), але для того, щоб публічно називати, потрібно мати докази та викласти їх. Я їх викласти не можу. Натівський підводний човен був там, у районі, де він зіткнувся з "Курськом",

– сказав ексадмірал.

Він наголосив, що сигнали SOS подавав не "Курськ", а саме натівський підводний човен, тому що на російських військових суднах не має такої кнопки.

Що відомо про катастрофу "Курська"

Джерело: BBC Україна