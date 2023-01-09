В России может утонуть единственный авианосец: военные и судостроители обвиняют друг друга

В России довели до критического состояния единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Теперь в России пытаются найти ответственных за критическое состояние крейсера, но все перекладывают ответственность друг на друга.

В украинской разведке сообщает, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии на 35 судоремонтном заводе в Мурманске. Крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

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Состояние "Адмирала Кузнецова" не позволяет спускать его на воду

В России решили перевести корабль из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода, чтобы продолжить ремонт. Но на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер не способен перемещаться своим ходом.

Авианосец попытались переместить с помощью нескольких буксиров, но это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля.

Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет,

– говорится в сообщении ГУР МО.

Водолазы при обследовании корпуса корабля обнаружили, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Сообщается, что трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

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В ГУР МО информируют, что чиновники 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел с крейсером. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля.

Командование флота выдвинуло штрафные санкции на 1,5 млрд рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до плачевного состояния,

– говорится в сообщении.

В разведке предполагают, что с высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, осуществлявшем уход за ходом работ.

Кроме того, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу.