Российский "Калашников" продает оружие в США в обход санкций, – расследование

После оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году ряд российских компаний военно-промышленного сектора оказались под санкциями. Однако, как выяснили журналисты, российский государственный концерн успешно обходит ограничения и продает оружие в США.

Как следует из расследования журналистов, речь идет о российском государственном концерне "Калашников".

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Российское оружие продается в США

Более года назад на сайтах американских магазинов оружия появился пневматический пистолет AV-46. Специалисты сразу опознали в нем российский ИЖ-46, который продается под брендом "Байкал".

Такие пистолеты производит только "Ижевский механический завод" в Удмуртии, который является частью подсанкционного концерна "Калашников".

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Этот концерн также производит управляемые артиллерийские снаряды, беспилотники и другое оборудование и вооружение, которое Россия использует в войне против Украины.

Американские продавцы оружия не скрывают: они действительно торгуют пистолетами ИЖ-46М, которые производят в России. В то же время, по их словам, это оружие производит не "Ижевский механический завод", а компания Alfa Precision. Поэтому, продажа российского оружия якобы не нарушает законодательство США.

Как пишут американские пользователи на профильном форуме, пистолет AV-46M поставляется в картонной коробке, без письменной инструкции и запчастей. Пистолет AV-46M отличается от оригинального ИЖ-46М только цветом рукоятки и надписью на стволе.

Пистолеты отличаются только цветами / Фото "Экономической правды"

Что известно о компании Alfa Precision

Об упоминавшейся компании Alfa Precision, которая якобы является производителем AV-46M, в открытых источниках минимум информации. Известно, что компания успешно торгует с:

Южной Африкой,

Германией,

Чехией,

Сербией.

На российском сайте Alfa Precision о производстве пистолетов ни слова. Там отмечается, что компания изготавливает и продает только стволовые заготовки.

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Концерн "Калашников" и Alfa Precision не афишируют свои связи. Концерн также не заявлял о продаже прав на производство пистолета ИЖ-46. На официальном сайте "Ижевского механического завода" есть информация, что оружие производится у них в Ижевске.