Як випливає з розслідування журналістів, мовиться про російський державний концерн "Калашников".

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Російська зброя продається у США

Понад рік тому на сайтах американських магазинів зброї з'явився пневматичний пістолет AV-46. Фахівці одразу впізнали в ньому російський ІЖ-46, який продається під брендом "Байкал".

Такі пістолети виготовляє лише "Іжевський механічний завод" в Удмуртії, який є частиною підсанкційного концерну "Калашников".

Зверніть увагу! Цей концерн також виготовляє керовані артилерійські снаряди, безпілотники та інше обладнання і озброєння, яке Росія використовує у війні проти України.

Як зброя "Калашникова" потрапила на американський ринок

Американські продавці зброї не приховують: вони дійсно торгують пістолетами ІЖ-46М, які виробляють в Росії. Водночас, за їх словами, цю зброю виробляє не "Іжевський механічний завод", а компанія Alfa Precision. Тож, продаж російської зброї нібито не порушує законодавство США.

Як пишуть американські користувачі на профільному форумі, пістолет AV 46-M поставляється у картонній коробці, без письмової інструкції та запчастин. Пістолет AV 46-M відрізняється від оригінального ІЖ-46М тільки кольором рукоятки та написом на стволі.



Пістолети відрізняються лише кольорами / Фото "Економічної правди"

Що відомо про компанію Alfa Precision

Про згадувану компанію Alfa Precision, яка буцімто є виробником AV 46-M, у відкритих джерелах мінімум інформації. Відомо, що компанія успішно торгує з:

Південною Африкою,

Німеччиною,

Чехією,

Сербією.

На російському сайті Alfa Precision про виробництво пістолетів жодного слова. Там зазначається, що компанія виготовляє і продає лише ствольні заготовки.

Цікаво! Концерн "Калашников" і Alfa Precision не афішують свої зв'язки. Концерн також не заявляв про продаж прав на виробництво пістолету ІЖ-46. На офіційному сайті "Іжевського механічного заводу" є інформація, що зброя виробляється у них в Іжевську.

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