Российский капитан вступил в легион "Свобода России", что воюет на стороне Украины
Источник:легион "Свобода России"
К легиону "Свобода России" присоединился российский капитан. Анатолий Семекин призвал всех своих собратьев не воевать против Украины.
Военный отметил, что Россия скоро может превратиться в Северную Корею. Боец не хочет, чтобы его родные страдали из-за циничной войны, которую начал Владимир Путин.
К теме Российские военные мечтают о ротациях и жалуются, что в Сирии им лучше спалось
То, что российская армия поступает неправильно, Семекин понял, когда увидел бомбардировки мирных украинских городов и использование фосфорных бомб.
Хочу, чтобы все это поскорее закончилось и люди поняли, что эта война нам не нужна. Не с такой целью нас отправляли сюда. Это не те идеи, которые нам в голову забивают,
– сказал капитан.
Потому боец призвал российских военных не ехать в Украину и не выполнять циничные и жестокие приказы руководства.
Смотрите видеообращение российского капитана, решившего воевать на стороне Украины:
Отметим, легион "Свобода России" был создан из пленных российских военных, которые не хотят воевать против Украины. К нему также приобщились белорусы.
Это может вас заинтересовать – ВСУ показали, как работает "Смерч": видео