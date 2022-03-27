Российский капитан вступил в легион "Свобода России", что воюет на стороне Украины

К легиону "Свобода России" присоединился российский капитан. Анатолий Семекин призвал всех своих собратьев не воевать против Украины.

Военный отметил, что Россия скоро может превратиться в Северную Корею. Боец не хочет, чтобы его родные страдали из-за циничной войны, которую начал Владимир Путин.

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То, что российская армия поступает неправильно, Семекин понял, когда увидел бомбардировки мирных украинских городов и использование фосфорных бомб.

Хочу, чтобы все это поскорее закончилось и люди поняли, что эта война нам не нужна. Не с такой целью нас отправляли сюда. Это не те идеи, которые нам в голову забивают,

– сказал капитан.

Потому боец ​​призвал российских военных не ехать в Украину и не выполнять циничные и жестокие приказы руководства.

Смотрите видеообращение российского капитана, решившего воевать на стороне Украины:

Отметим, легион "Свобода России" был создан из пленных российских военных, которые не хотят воевать против Украины. К нему также приобщились белорусы.

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