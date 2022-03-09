"Российский киловатт – иди нах*й": как Украина поставила на место соседей, развязавших войну

В эти трагические дни войны не обходится и без хороших новостей. В последний день прошлого месяца Украина приступила к процедуре интеграции отечественной энергосистемы в европейскую. Тем самым еще на шаг приблизившись к Европе.

О специфике изолированного режима работы нашей энергетической системы, влиянии реалий европейского рынка на тарифы, а также о том, куда уйдет российский киловатт за несколько месяцев – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего по энергетическим вопросам Андриан Прокоп.

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Присоединение к европейской энергосистеме, преимущества и недостатки

Господин Андриан, я так понимаю, 28 февраля началась процедура присоединения нас к европейской энергосистеме. Сколько будет длиться этот процесс?

Собственно, да. То есть они согласились на наше присоединение в ускоренном режиме. Процедура будет длиться несколько месяцев. Ожидается, что она завершится уже ближе к лету. До тех пор будем работать в изолированном режиме.

Эксперт Украинского института будущего по энергетическим вопросам Андриан Прокоп / Фото из архива автора

Объясните его специфику и риски.

Ключевой риск – это то, что необходимо сбалансировать энергетическую систему. За счет частичной остановки промышленности мы начали тратить меньше ресурсов. Такая ситуация для нас все несколько упростила, но (есть – 24 канал) военные действия и риск захвата объектов энергетической инфраструктуры. В таком случае под угрозой окажется процесс генерации какой-либо части электроэнергии.

Готова ли наша система к функционированию в автономном режиме?

Если исходить из того, как мы прошли двухдневный тестовый период, можно сказать, что мы были готовы. Сейчас, по сообщениям Укрэнерго, все и дальше работает достаточно хорошо.

Украина готова забыть о российском киловатте / Фото Getty Images

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Какие преимущества нам даст объединение с европейской энергосистемой?

Смотрите, есть несколько как преимуществ, так и негативных аспектов. Хотелось бы начать с преимуществ.

Во-первых, это позволит улучшить экономическую интеграцию в европейское сообщество. Имея сильную экономическую базу, мы можем легче интегрироваться на уровне политическом.

Второе. У нас энергосистема была разделена на две части. Первая часть была синхронизирована с РФ и Беларусью, а вторая имеет прямое отношение к Янтарному энергоострову. Он являет собой мощности части Франковской, Львовской, Закарпатской областей. Часть эта была синхронизирована с европейскими странами.

По сути, у нас в Янтаре была только одна большая станция поколения. Ею занимались на Янтарной ТЭС.

Еще один позитив – это ужесточение конкуренции. Когда выйдем на европейский энергорынок, наши компании станут маленькими игроками на мощном рынке. Такая ситуация положительно отразится на ценах. В первую очередь – на ценах на электричество для индустрии.

Кроме того, у нас будут возможности для экспорта собственной энергии на рынки других европейских стран. Когда мы были связаны с российской и белорусской системами, у нас была возможность экспортировать незначительное количество энергии в Беларусь, до момента, когда там появилась собственная АЭС. К тому же, некоторое количество электроэнергии мы могли экспортировать в Молдову. Основная часть экспорта приходилась на Бурштынскую ТЭС.

Вдобавок ко всему, 2/3 нашего электричества является углеродно нейтральным. Это позволит усилить наши позиции в сегменте на европейском рынке. Поскольку в Европе уделяется особое внимание именно углеродному следу от производств.

Проблемным остается вопрос регулирования нашего энергорынка. Европейцы, в отличие от нас, не устанавливают государственный контроль за тарифами. Такая позиция не очень устраивает наших европейских коллег. Они хотят ослабления политики госрегулирования.

Следствием отмены регуляции может стать незначительное повышение цен.

Цены для населения могут возрасти / Фото Укрэнерго

Цены для населения и прощание с российским киловаттом

Как наше вхождение в европейскую энергосистему повлияет на динамику цен для населения?

Цены возрастут до рыночного уровня. В европейской практике нет понятия сдерживания роста цен на энергоносители для населения. Там предпочтение отдается промышленному сектору. Следует ожидать, что у нас тарифная политика в отношении предприятий будет подстроена под европейский стандарт. Однако замечу, последнее слово здесь за государством.

А когда мы впервые начали разговоры о движении к интеграции в европейское энергетическое пространство?

Разговоры об этом начались еще в начале двухтысячных. Впоследствии они то возобновлялись, то обрывались. И наконец, в 2017 году было подписано официальное соглашение между нами и NCE. Также была разработана дорожная карта, отражающая этапы присоединения нас к европейской энергосистеме.

Предварительно, согласно этой дорожной карте, мы должны были присоединиться в 2023 году. Но поскольку 28 февраля Еврокомиссия приняла решение о присоединении по сокращенной процедуре, то нам следует ожидать окончательного присоединения уже летом, как я и говорил раньше.

То есть, мы сможем за эти несколько месяцев уже окончательно распрощаться с российским киловаттом?

По сути, мы это уже сделали. Сначала мы должны были отключиться всего на несколько дней – с 24 февраля по 26-е. Однако, поскольку началась полномасштабная война, в правительстве было принято решение после 26-го не подключаться назад к энергосистеме соседей-агрессоров, а продолжить работу в автономном режиме. Теперь мы с уверенностью можем сказать: "Русский киловатт – иди нах*й!".

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