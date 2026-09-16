Об этом сообщает официальный портал War&Sanctions.

Что известно о новых обнародованных предприятиях, работающих на обеспечение России?

Обнародовано досье на компании из крупнейшего радиоэлектронного холдинга России, что входит в государственную корпорацию "Ростех". Специалисты разведки собрали идентификационные данные, схемы подчинения и связей каждого объекта.

В целом предприятия холдинга специализируются на производстве средств радиоэлектронной борьбы, систем распознавания "свой-чужой", а также бортового оборудования для авиации агрессора. Продукция выпускается также для беспилотников, включая электродвигатели, платформы дистанционного управления пулеметами и комплексы противодействия дронам.

Особую роль в структуре холдинга играют предприятия, занимающиеся комплектованием российского ракетного вооружения. В частности, Ставропольский завод "Сигнал" производит малогабаритные станции помех С200А1 для баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М".

Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт поставляет блоки систем радиотехнической защиты 3Б228 для гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". В то же время головная организация "КРЕТ" напрямую покрывает дефицит финансирования оборонных контрактов своих подразделений.

Несмотря на активное участие в обеспечении агрессии, 19 из 54 обнародованных объектов до сих пор не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции. В разведывательном ведомстве подчеркивают необходимость немедленной реакции мирового сообщества.

Среди не охваченных санкциями компаний оказалось предприятие "Инерциальные технологии Технокомплекса", которое поставляет навигационные системы для управляемых ракет Х-59М2 и беспилотников "Орион". Тамбовский завод "Электроприбор" производит гироскопы для ракет 9М727, а Улан-Уденское приборостроительное производственное объединение – блоки авиационной автоматики и двигатели для БПЛА.

По данным разведки, "КРЕТ" стал уже десятым рассекреченным холдингом корпорации "Ростех". Всего в соответствующем разделе War&Sanctions уже содержатся сведения о 764 российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, украинская разведка обнародовала данные о 17 российских ученых и разработчиках, которые работают в ведущих институтах и причастны к созданию военных технологий двойного назначения. Среди них – специалисты, разрабатывающие материалы для дронов, авиационные двигатели, полупроводники и системы искусственного интеллекта для беспилотников.

По данным ГУР, несмотря на участие в военных разработках, часть этих ученых по-прежнему пользуется международным научным сотрудничеством – участвует в грантах, публикуется в мировых изданиях и посещает зарубежные конференции. Разведка призывает международных партнеров ужесточить ограничения в отношении российского научного сектора, в частности расширить санкции и усилить контроль за их соблюдением.