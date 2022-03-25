Российский корабль обстрелял Санжийку под Одессой, а затем объявил о "гарантиях безопасности"

Российский корабль около 07:30 25 марта обстрелял Санжийку под Одессой. Впоследствии этот же корабль цинично объявил о "гарантиях безопасности" для прохода судов.

В ВМС ВСУ напомнили, что российские попытки преподнести себя с гуманной стороны – это манипуляция. С первого дня войны страна-агрессорка объявила зоной боевых действий северо-западную часть Черного моря.

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В 07:15 – 07:30 российский корабль обстрелял населенный пункт Санжийку под Одессой, а через 3 часа тот же корабль объявляет о "гарантиях" безопасности для прохода судов,

– говорится в сообщении.

Россия нарушала нормы сохранности гражданского судоходства и интернационального гуманитарного права. Она цинично обстреливала иностранные гражданские суда.

Ракетными ударами Россия потопила сухогруз Helt (под флагом Панамы) и нанесла поражение Millennial Spirit – под флагом Молдовы.

Также Россия захватила в плен судно Sapfir, выполнявшее гуманитарную миссию.

Между тем, в разрез незаконных действий в акваториях Черного и Азовского морей российский генерал объявил о "создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов".

В ВМС ВСУ отметили, что это тот генерал, который дает приказы о бомбардировках Мариуполя и других городов Украины.

По его приказам обстреливают автомобили мирных граждан, пытающихся гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, при чем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил.

– говорится в сообщении.

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