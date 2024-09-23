Эсминец России выстрелил вблизи рыболовецкой лодки из Норвегии

Во время российских морских учений в Баренцевом море "Океан-2024" большой эсминец Северного флота "Адмирал Левченко" произвел предупредительные выстрелы в сторону небольшой норвежской рыбацкой лодки.

Об этом сообщает The Barents Observer.

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Предупредительный выстрел

Известно, что инцидент произошел 12 сентября к северу от норвежского полуострова Варангер. За пределами норвежских территориальных вод, но в исключительной экономической зоне Норвегии.

В этом районе Северный флот России заранее анонсировал боевые стрельбы в рамках учений "Океан-2024".

"Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район", – такое сообщение старший помощник капитана норвежского судна Ragnhild Kristine Эйстейн Ортен получил по радио, когда его экипаж собирался поднять из воды рыболовное снаряжение.

Но военные учения и приказ убираться прочь сперва не напугали норвежцев.

"Я ответил, что для нас не может быть и речи о перемещении. У нас были ярусы, которые нужно было взять на борт (какрусы – сотни крючков с наживкой, собраны в одну линию – ред)", – рассказал Ортен.

"Адмирал Левченко" – противолодочный эсминец и один из крупнейших военных кораблей Северного флота.

Затем военный корабль России затрубил примерно на 15 секунд. По словам Ортена, "Адмирал Левченко" сделал предупредительный выстрел, который разорвался в воде. "Это был мощный взрыв, нашу лодку затрясло", – рассказал мужчина.

Норвежские рыбаки решили плыть на запад, и 163-метровый эсминец следовал за ними, пока рыболовное судно не вышло из опасной зоны. Далее на место прибыла Береговая охрана Норвегии и связалась по радио с российским кораблем.

Силы обороны Норвегии заявили, что им известно об инциденте, и подчеркивают, что норвежские суда не обязаны покидать исключительную экономическую зону в Баренцевом море, когда там проходят российские учения.