В России 2 сентября военный вертолет Ми-8 совершил "жесткую посадку", когда летел на так называемые "выборы". Вертолет приземлялся на трассу и скатился в кювет.

Причиной могла стать нехватка топлива. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно об инциденте?

Аварийная посадка транспортного средства произошла на юге Сахалина. На борту, кроме трех членов экипажа, находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии и 4 журналиста местных телеканалов.

Вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование на псевдовыборах в Госдуму для жителей труднодоступных районов.

На обратном пути, при подлете к аэродрому "Сокол", вертолет начал резко терять высоту. Пассажиры и члены экипажа отделались ушибами и ссадинами,

– пишут российские СМИ.

Вертолет принадлежит авиазагону № 11 в Хабаровске. Воздушный транспорт специально для обеспечения возможности проголосовать на отдаленных территориях предоставляет Минобороны страны-агрессора.

В сети опубликовали видео инцидента. Его прокомментировал российский пропагандист, являющийся администратором тематического авиационного телеграм-канала.

Он заявил, что причиной аварийной посадки стало самоотключение обоих двигателей из-за полного исчерпания топлива. До аэродрома вертолет не долетел около 5 километров.

В течение 1 сентября и в ночь на 2 сентября украинские военные нанесли удары по ряду военных целей России. Также они подтвердили уничтожение российского вертолета Ка-27, который был сбит 30 августа 2026 года в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае, и самолета МиГ-29, пораженного 27 августа в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области.