Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о потерях противника?

В течение 1 сентября и в ночь на 2 сентября украинские подразделения нанесли удары по ряду военных целей российского агрессора. В частности, в Владимировке Донецкой области был поражен склад боеприпасов противника. Также в Очеретино в Донецкой области украинские военные поразили склад материально-технических средств одного из подразделений оккупантов.

Еще один военный объект был поражен в Речице Брянской области России. Там украинские силы нанесли удар по району сосредоточения вооружения и военной техники противника. Масштаб нанесенного россиянам ущерба в настоящее время уточняется.

Помимо новых поражений, Силы обороны также подтвердили результаты предыдущих атак после анализа дополнительных данных. Так, подтверждено уничтожение российского вертолета Ка-27, который был поражен 30 августа 2026 года в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае России.

Также подтверждено уничтожение самолета МиГ-29, пораженного 27 августа в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области России.

В Силах обороны подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Напомним, Украина официально сообщила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о росте опасности для гражданской авиации в воздушном пространстве России. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что из-за усиления военной активности российское воздушное пространство представляет риск для гражданских самолетов.

Украина призвала все страны и авиакомпании избегать полетов над Россией. Москва уже неоднократно создавала угрозу для гражданской авиации на фоне войны.

Министр также призвал правительства других государств учитывать риски, даже если Россия не предоставляет достаточной информации о них. Он подчеркнул, что целью украинского предупреждения является недопущение непреднамеренных инцидентов с гражданскими воздушными судами.

В то же время Сибига подчеркнул, что Украина наносит удары по российским целям в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Ранее президент Владимир Зеленский также заявлял, что российское воздушное пространство постепенно станет опасным из-за войны, которую начала Россия.