Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про втрати ворога?

Протягом 1 вересня та в ніч проти 2 вересня українські підрозділи завдали ударів по низці військових цілей російського агресора. Зокрема, у Володимирівці Донецької області було уражено склад боєприпасів противника. Також в Очеретиному на Донеччині українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів окупантів.

Ще один військовий об'єкт уразили в Речиці Брянської області Росії. Там українські сили завдали удару по району зосередження озброєння та військової техніки противника. Ступінь завданих росіянам збитків наразі уточнюється.

Окрім нових уражень, Сили оборони також підтвердили результати попередніх атак після аналізу додаткових даних. Так, доведено знищення російського вертольота Ка-27, який був уражений 30 серпня 2026 року в районі аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї Росії.

Також підтверджено знищення літака МіГ-29, ураженого 27 серпня в районі аеродрому "Міллерово" у Ростовській області Росії.

У Силах оборони наголосили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Нагадаємо, Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) про зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що через посилення військової активності російський повітряний простір становить ризик для цивільних літаків.

Україна закликала всі країни та авіакомпанії уникати польотів над Росією. Москва вже неодноразово створювала небезпеку для цивільної авіації на тлі війни.

Міністр також закликав уряди інших держав враховувати ризики, навіть якщо Росія не надає достатньої інформації про них. Він наголосив, що метою українського попередження є недопущення ненавмисних інцидентів із цивільними повітряними суднами.

Водночас Сибіга підкреслив, що Україна здійснює удари по російських цілях у межах права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Раніше президент Володимир Зеленський також заявляв, що російський повітряний простір поступово ставатиме небезпечним через війну, яку розпочала Росія.