Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Яку заяву зробив Сибіга?

Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до ІКАО із попередженням щодо небезпечної ситуації в російському повітряному просторі.

Україна офіційно повідомила ІКАО, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх уникати його,

– наголосив Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що Росія вже створювала небезпеки для цивільної авіації, а пов'язані з війною інциденти відбувалися протягом останніх років.

Сибіга також закликав уряди інших держав бути обережними, навіть якщо Москва не надає необхідної інформації про ризики. За його словами, мета такого попередження полягає насамперед у тому, щоб не допустити ненавмисних інцидентів із цивільними літаками.

Водночас глава МЗС підкреслив, що Україна діє в межах права на самооборону.

Війна повертається додому, в Росію. Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН,

– заявив Сибіга.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.

До речі, незадовго після цього на російському фондовому ринку різко відреагували на нові ризики. Наприклад, як повідомляли раніше, акції найбільшої авіакомпанії "Аерофлот" за вечір просіли більш ніж на 5%.