Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Яку заяву зробив Сибіга?
Сибіга заявив, що Україна офіційно звернулася до ІКАО із попередженням щодо небезпечної ситуації в російському повітряному просторі.
Україна офіційно повідомила ІКАО, що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Ми закликаємо всіх уникати його,
– наголосив Андрій Сибіга.
Міністр зазначив, що Росія вже створювала небезпеки для цивільної авіації, а пов'язані з війною інциденти відбувалися протягом останніх років.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Сибіга також закликав уряди інших держав бути обережними, навіть якщо Москва не надає необхідної інформації про ризики. За його словами, мета такого попередження полягає насамперед у тому, щоб не допустити ненавмисних інцидентів із цивільними літаками.
Водночас глава МЗС підкреслив, що Україна діє в межах права на самооборону.
Війна повертається додому, в Росію. Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН,
– заявив Сибіга.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський попередив Росію про те, що її повітряний простір стає небезпечним. За його словами, повітряний простір Росії поступово закриватиметься через війну, яку вона ж і розпочала.
До речі, незадовго після цього на російському фондовому ринку різко відреагували на нові ризики. Наприклад, як повідомляли раніше, акції найбільшої авіакомпанії "Аерофлот" за вечір просіли більш ніж на 5%.