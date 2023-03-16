В плен к украинским военным попал российский мобилизованный Александр Анисимов, родившийся 11 июля 1987 года, пишет 24 Канал. Его мобилизовали в армию России 22 сентября 2022 года из села Роговатое в Белгородской области.

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Оккупанта мобилизовали и через 2 дня он оказался на фронте

Мобилизированному сказали, что он поедет на охрану границы, но уже через два дня, 24 сентября, был в Тернах в Украине. В этот же день мобилизованный попал под обстрел Сил обороны Украины и получил ранение в живот.

Мобилизированный россиянин, с октября скрывавшийся в погребе: видео

Оккупант нашел погреб украинцев, в котором его нашли 13 марта 2023 года. Причем, Силы обороны Украины освободили Терны еще в октябре и все это время россиянин был в украинском тылу.

Он рассказал, что все это время ничего не делал – ни мылся, ни читал, но ел закрутки. Пленный отметил, что у него в России есть беременная жена и 13-летний сын, а также мама, за которой он ухаживает. Он не отказался идти в армию, потому что якобы боялся попасть в тюрьму.

Весь разговор мобилизованного демонстрирует то, что даже когда закончится война, и если начнется новая – россияне так ничего не поняли и пойдут снова умирать из-за чьих-то болезненных амбиций.

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